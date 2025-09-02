Numărul cererilor de azil în Germania, în august, în scădere cu 60% faţă de aceeaşi lună din 2024

Germania a înregistrat o scădere de aproape 60% a numărului de noi cereri de azil în luna august în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat marţi guvernul de la Berlin, care, după preluarea mandatului în luna mai, a înăsprit politica în domeniul migraţiei, transmite France Presse, conform Agerpres.

În luna august, 7.803 de solicitanţi de azil au depus o cerere iniţială, faţă de 18.427 în aceeaşi lună din 2024, a confirmat Ministerul de Interne german.

În primele şapte luni din 2025, Germania înregistrase deja o scădere cu 50% a numărului de cereri de azil iniţiale comparativ cu perioada similară din 2024.

”Schimbarea noastră în materie de azil funcţionează. Măsurile noastre sunt eficiente”, a comentat ministrul de interne german, Alexander Dobrindt.

El a cerut Uniunii Europene să-şi consolideze sistemul comun de azil pentru a ”reduce şi mai mult presiunea migraţiei” asupra Celor 27.

Spre deosebire de politica sa din 2015-2016, când a primit peste 1 milion de refugiaţi ce fugeau de conflictele din Siria, Irak şi Afganistan, Germania a adoptat o politică mai strictă în domeniul migraţiei după preluarea mandatului de cancelarul Friedrich Merz în luna mai.

La începutul lunii august, ministrul de interne a anunţat prelungirea cu şase luni a controalelor temporare la frontiere, o măsură decisă iniţial de cancelarul precedent, social-democratul Olaf Scholz.