Novak Djokovic, fără victorie pe zgură în 2025, dar și fără antrenor la Roland Garros

Novak Djokovic nu va angaja un antrenor în următoarea perioadă, fostul lider ATP urmând să meargă la Roland Garros (al doilea Grand Slam al sezonului) fără un tehnician personal în loja sa.

În urmă cu doar câteva zile, Djokovic a anunțat despărțirea de Andy Murray, căruia i-a mulțumit pentru colaborare (a debutat în luna noiembrie a lui 2024).

Campion în trei rânduri la Paris (2016, 2021, 2023), Djokerul vizează un ultim titlu la Roland Garros, cu toate că specialiștii nu îi dau mari șanse să ridice trofeul pe Philippe Chatrier.

Parteneriatul dintre Murray și Djokovic a durat doar șase luni, iar cel mai important rezultat al sârbului a fost disputarea finalei Mastersului de la Miami (una pierdută surprinzător).

„În acest moment, nu am nevoie de un antrenor. Nu am nevoie să mă grăbesc în niciun context. Mă simt confortabil cu oamenii din jurul meu.

Vom vedea ce se va întâmpla la următoarele turnee”, a punctat Nole, înainte de a debuta la ATP Geneva contra maghiarului Marton Fucsovics.

În vârstă de 38 de ani, Djokovic este fără victorie în acest sezon de zgură din circuitul ATP.

În acest sezon competițional, Nole are 12 victorii și 7 înfrângeri. A adunat din premiile din tenis $1,448,198.

Turneul de la Roland Garros va avea loc în perioada 26 mai – 8 iunie, în complexul parizian de la Porte d’Auteuil. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Carlos Alcaraz.

🇷🇸 DJOKOVIC DUMPS COACH, GOES SOLO FOR FRENCH OPEN

Novak Djokovic is chasing his 25th Grand Slam — but this time, he’s doing it without a coach.

He just split with Andy Murray after a 6-month tennis bromance that fizzled out faster than your New Year’s resolution.

Djokovic:… https://t.co/Nm4kqWWym6 pic.twitter.com/xO5hXVURxE

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2025