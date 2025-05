Despărțire surpriză în tenis: Murray nu mai face parte din echipa lui Djokovic

Novak Djokovic și Andy Murray au încheiat colaborarea lor profesională după șase luni de muncă împreună. Separarea vine cu doar câteva zile înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Într-un mesaj public, Nole îi mulțumește lui Andy pentru efort, sprijin și momentele plăcute petrecute în această perioadă, subliniind totodată faptul că și-a aprofundat prietenia cu fostul său rival.

Murray, la rândul său, i-a mulțumit fostului său rival de pe teren pentru oportunitatea oferită și i-a transmis acestuia mult succes pentru restul sezonului din tenisul de câmp masculin.

Despărțirea dintre cei doi este una surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât vine cu puțin timp înainte de Roland Garros.

În vârstă de 37 de ani (va împlini 38 pe 22 mai), Djokerul își dorește să triumfe pentru a patra oară la Paris (după victoriile din 2016, 2021 și 2023), succes care ar fi sinonim cu cel de-al 25-lea Grand Slam al carierei.

Djokovic și Murray au început colaborarea în luna noiembrie a lui 2024, marele obiectiv al sârbului fiind titlurile de Grand Slam.

Separarea celor doi vine după ce în luna februarie Djokerul preciza că Murray îl va antrena pe o perioadă nedeterminată.

Al doilea Grand Slam al sezonului va avea loc în perioada 19 mai – 8 iunie, pe zgura pariziană din complexul de la Porte d’Auteuil. Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Iga Swiatek.

Andy Murray and Novak Djokovic are no longer working together 🎾 pic.twitter.com/wVqx1fDxLU

— BBC Sport (@BBCSport) May 13, 2025