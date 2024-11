Novak Djokovic, fără Grand Slam în 2024: Ce-și propune sârbul pentru startul sezonului viitor

Novak Djokovic a încheiat 2024 fără vreun Grand Slam cucerit, asta după ce anul trecut se impusese în trei turnee majore. La 37 de ani și jumătate și cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz pe val, sârbul nu renunță, iar principalul obiectiv din startul sezonului viitor este câștigarea Australian Open.

Pentru Novak Djokovic sezonul 2024 a fost salvat de cucerirea medaliei de aur din proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Paris. Era ultimul titlu important care-i lipsea marelui campion sârb, deținător a celor mai importante recorduri din tenisul mondial.

Ajuns la 37 de ani și jumătate, Nole nu renunță și vrea ca 2025 să vină cu alte succese importante.

Pentru a-și proteja corpul, Djokerul a renunțat să joace la Mastersul de la Paris, dar și la Turneul Campionilor. A invocat o accidentare, dar de-a lungul carierei sârbul a cucerit trofee importante având anumite probleme fizice.

Nole vrea să aibă parte de un extrasezon în care să se reîncarce după un 2024 epuizant fizic, dar și mental.

„Tenisul rămâne prioritatea mea. Voi da tot ce pot în extrasezon, pornesc într-o nouă aventură.

Trebuie doar să mă reîncarc și să mă împrospătez puțin după un an obositor. Am de gând să joc încă din prima săptămână a noului sezon, dar încă nu știu unde. Apoi, desigur, Australian Open” – Novak Djokovic, citat de We Love Tennis.

Pentru debutul sezonului, Djokerul are două variante de turnee pregătitoare pentru Australian Open: ATP 250 de la Adelaide sau Auckland.

Prezent la meciul celor de la Steaua Roșie Belgrad din Euroliga de baschet, Novak a avut parte de o atmosferă fantastică făcută de fanii sârbi în cinstea lui.

This is Serbia 🇷🇸 The crowd in Belgrade cheering for their gladiator and legend, Novak Djokovic 💪 pic.twitter.com/62X0w4j6xH — Rishi Kumar 🇮🇳 (@rishi45kumar) November 7, 2024

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

Cele mai multe titluri de Grand Slam: 24.

Cele mai multe turnee de tip Masters câștigate: 40

De cele mai multe ori locul 1 la finalul sezonului: 8

Cele mai multe săptămâni pe locul 1 ATP: 428

Cele mai multe titluri la Turneul Campionilor: 7.