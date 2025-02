Novak Djokovic, atac la WADA după cazurile de dopaj ale lui Sinner și Swiatek: „Se pare că aproape poţi influenţa rezultatul dacă eşti un jucător de top”

Novak Djokovic a îndemnat autorităţile mondiale din tenis să revizuiască sistemul antidoping, subliniind „inconsecvenţele” din tratamentul aplicat vedetelor de top Jannik Sinner şi Iga Swiatek şi cel aplicat jucătorilor mai slab cotaţi, transmite News.ro.

Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a anunţat sâmbătă că a ajuns la un acord cu Jannik Sinner, numărul 1 mondial, după ce un test efectuat în martie 2024 a relevat urme de clostebol, un anabolizant.

Acordul prevede o suspendare de trei luni pentru italianul în vârstă de 23 de ani şi triplu câştigător de Grand Slam, care risca o suspendare de doi ani şi va putea reveni în competiţie înainte de Roland Garros, la sfârşitul lunii mai.

În urmă cu câteva săptămâni, WADA a decis să nu facă apel împotriva suspendării de o lună impusă Igăi Swiatek, numărul 2 mondial, în urma unui test pozitiv pentru trimetazidină, un medicament interzis.

„Majoritatea jucătorilor cu care am vorbit în vestiar, nu doar în ultimele zile, ci şi în ultimele luni, nu sunt mulţumiţi de modul în care a fost gestionat întregul proces”, a declarat Novak Djokovic luni, la Doha, unde a revenit la competiţie la trei săptămâni după eliminarea din semifinalele Australian Open.

„Majoritatea jucătorilor nu cred că este corect. Majoritatea jucătorilor simt că există favoritism. Se pare că aproape poţi influenţa rezultatul dacă eşti un jucător de top, dacă ai acces la cei mai buni avocaţi”, a adăugat Nole, numărul 7 mondial.

„Există atât de multe inconsecvenţe între cazuri”, a declarat câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam.

„A sosit momentul să ne uităm serios la sistemul antidoping”, a insistat el, adăugându-şi vocea la criticile formulate de mai mulţi jucători după anunţarea acordului dintre WADA şi Sinner.

Asociaţia jucătorilor profesionişti de tenis (PTPA), un sindicat al jucătorilor cofondat de sârb în 2021, denunţase deja pe X o „părtinire inacceptabilă” în deciziile autorităţilor antidoping.

