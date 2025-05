Noul rol al lui Andy Murray după ce nu mai este antrenorul lui Novak Djokovic

Andy Murray nu a stat mult pe tușă după despărțirea profesională de Novak Djokovic (nu mai este antrenorul sârbului), multiplul campion de Grand Slam deschizând larg un nou drum în afaceri.

Scoțianul face un pas important în afara terenului de tenis, Andy devenind partener asociat la firma de investiții Redrice Ventures.

Dublu campion olimpic și câștigător a trei turnee de Grand Slam, Murray a precizat pentru Sunday Times că a fost dificil să se desprindă de tenis, dar că își planificase de mult o tranziție către mediul de afaceri.

„Este greu să te îndepărtezi de un sport care te-a consumat atât de mult timp… dar întotdeauna mi-am dorit să mă implic mai mult în alte proiecte după retragere”, transmite Andy Murray.

Nu este prima dată când scoțianul cochetează cu mediul de afaceri. Anterior, Andy a investit în brandul de echipamente sport Castore, alături de Redrice, și are deja un portofoliu solid în domeniul imobiliar.

Conform sursei citate, rolul lui Andy va fi de a se implica activ în dezvoltarea start-upurilor și susținerea antreprenorilor, oferindu-le din propria experiență în muncă și determinare.

„Cred că pentru mine (n.r. trăsăturile comune cu compania de investiții) sunt etica muncii și determinarea fermă de a reuși”, a completat scoțianul în vârstă de 38 de ani.

