Noul regulament F1 din 2026 va fi un coșmar tehnic, avertizează Christian Horner, șeful RedBull

Anul 2026 se anunță unul revoluționar pentru Formula 1, iar Christian Horner explică de ce noul regulament va fi unul de coșmar pentru echipele din Marele Circ. Mai mult decât atât, Toto Wolff (șeful Mercedes) susține declarația rivalului de la RedBull: „Va trebui să facem compromisuri dificile.”

Noile reglementări privind greutatea monoposturilor provoacă neliniște în rândul echipelor de top din Formula 1.

Christian Horner este primul conducător care trage un semnal de alarmă. Oficialul celor de la RedBull este susținut de rivalul Toto Wolff, de la Mercedes.

Conform noului regulament din 2026, greutatea minimă a unui monopost va fi de 724 de kilograme, fără pneuri. În acest moment, limita este de 800 de kilograme.

Christian Horner vine cu critici la adresa oficialilor F1, despre care spune că au ales această limită „din aer”.

„O limită smulsă din aer pentru greutatea mașinii. Avem motoare care sunt semnificativ mai grele și o greutate a mașinii care a devenit mai mică, așa că va fi o provocare enormă pentru fiecare echipă să o atingă”, a declarat Horner, citat de racingnews365.com.

Mai mult decât atât, șeful celor de la RedBull completează și spune că atingerea acestei limite va veni la pachet cu un cost financiar uriaș. Desigur că și acest aspect va fi unul dificil pentru echipe, într-un context deja restrictiv impus de plafonul bugetar.

„Reducerea greutății costă o sumă colosală de bani. Fiecare 10 kilograme înseamnă aproximativ 0,35 secunde pe tur, dar va fi foarte dificil pentru toate echipele să ajungă la greutatea minimă”, a completat Horner.

Oficialul celor de la RedBull nu este singur în protestul său. Aliatul vine tocmai de la rivala Mercedes: Toto Wolff.

Austriacul este de acord cu analiza lui Horner, acesta scoțând în evidență faptul că echipele vor fi nevoite să facă alegeri dificile între performanță și greutate.

„Așa cum a spus Christian (n.r. Horner), faceți alegeri ca o echipă. Cât timp pe tur atribuiți greutății și balastului? Unde vreți să economisiți?”, a explicat Wolff.

„Motivul pentru care o facem este să facem mașinile mai agile. Este un pas important, dar inițial va fi dureros. Va trebui să compromiți alte piese de performanță dacă vrei să reduci greutatea”, a precizat Toto Wolff.

Reducerea greutății vine într-un context în care unitățile de propulsie devin din ce în ce mai complexe și grele, iar siguranța – tot mai sofisticată – adaugă alte zeci de kilograme.

Cu toate acestea, FIA își menține obiectivul de a livra monoposturi mai suple și mai spectaculoase din punct de vedere vizual și dinamic.

