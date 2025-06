Noua viață a lui Ronnie O’Sullivan departe de Marea Britanie: A regăsit dragostea – Liniștea de după furtună

După un sezon agitat pe plan profesional, dar și sentimental, Ronnie O’Sullivan își redefinește viața în afara Marii Britanii, transmite mirror.co.uk. Conform managerului său, cel supranumit „The Rocket” s-a mutat în Orientul Mijlociu pentru o vreme. Alături îi va fi actrița Laila Rouass, cei doi împăcându-se după ce timp de aproape un an au fost despărțiți.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Instabilitatea i-a dominat viața lui Ronnie în ultimul an: sezonul 2024/2025 a fost unul dificil pentru fostul lider mondial din snooker atât la masa de joc, cât și în viața personală.

A ratat multe turnee de snooker, s-a certat cu Laila, iar viața i-a fost extrem de agitată.

Conform spuselor lui Jason Francis, managerul său, O’Sullivan își caută liniștea în afara Marii Britanii alături de Rouass.

„Ronnie s-a mutat în Orientul Mijlociu pentru o vreme. Probabil că îl veți vedea mai întâi la Shanghai”, a declarat managerul său, Jason Francis. „El a avut o mică pauză din Marea Britanie”, transmite acesta.

După luni de zile de incertitudine, Ronnie pare mai liniștit ca niciodată și în viața personală. El și Laila Rouass s-au împăcat, iar cei doi își construiesc acum planuri pentru o viață împreună la Dubai.

Locația aleasă este la o distanță de doar două ore de academia de snooker a lui Ronnie de la Riad.

„Acolo unde se află el, își găsește o viață puțin mai liniștită în acest moment”, completează Jason Francis.

Managerul lui O’Sullivan scoate în evidență schimbările din viața clientului său, mediul din Orientul Mijlociu aducând cu el o schimbare de ritm atât de necesară.

„Vorbim despre cineva care nu poate merge la magazin fără să i se ceară un selfie”, precizează Francis.

It has been reported that Laila Rouass is back with her estranged partner, Ronnie O’Sullivan. The pair split up in 2024.https://t.co/LQYMdcFafp#LailaRouass #RonnieOSullivan #BreakUp #Relationship

— DESIblitz ® (@DESIblitz) June 22, 2025