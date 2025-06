Dueluri tari în snooker: Trump, O’Sullivan și Selby, meciuri interesante la debutul noului sezon

Noul sezon din snooker se apropie cu pași rapizi de start, primele competiții importante urmând să aibă loc la Wuhan Open și la British Open. Nu lipsesc de pe lista de start nume importante precum Judd Trump, Ronnie O’Sullivan, Zhao Xintong și Mark Selby.

Semifinalist la Campionatul Mondial de la Crucible, Ronnie O’Sullivan va debuta în noul sezon la Wuhan Open.

De șapte ori campion al lumii, Ronnie va da în primul tur al turneului de clasament peste Allan Taylor, ocupant al locului 97 mondial.

Wuhan Open are loc în perioada 24-30 august.

De asemenea, în septembrie O’Sullivan este înscris la British Open, acolo unde va da în turul întâi peste Sanderson Lam, locul 60 mondial.

„Ajut academia din Arabia Saudită, îmi place munca pe care o fac acolo și sper să putem face ceva similar în Regatul Unit, pentru că adevărata mea dragoste este să ajut oamenii și să dau înapoi.

Asta mă ajută să învăț de la alți oameni. Altfel, voi participa doar la turnee și mă voi menține în formă”, transmite Ronnie O’Sullivan.

Judd Trump, actualul lider mondial, se va duela în runda inaugurală de la Wuhan cu Farakh Ajaib, în timp ce Zhao Xintong, proaspăt campion mondial la Crucible, joacă acasă împotriva tânărului Iulian Boiko din Ucraina (19 ani).

La British Open, Trump îl întâlnește pe Aaron Hill în runda inaugurală.

La Wuhan Open, foștii campioni mondiali Mark Williams, John Higgins și Mark Selby trebuie să treacă prin runda de calificare.

Williams va juca cu Chatchapong Nasa, Higgins cu Huang Jiahao, iar Selby cu Alexander Ursenbacher.

De asemenea, ieșit din top 16 mondial, Luca Brecel (campionul mondial din 2023) va juca în calificări, adversar fiindu-i Haris Tahir.

British Open se va disputa în perioada 22-28 septembrie, în „The Centaur” din Cheltenham. Mark Selby este campionul en-titre.

Mark’s first match of the 2025/26 season is vs 🇨🇭 Alexander Ursenbacher in the qualifier for Wuhan Open.

Monday 23 June at 8pm CEST.

Good luck, Mark! @markjesterselby

New season, new joys. Hopefully!

Always on your side. 💙 pic.twitter.com/AiOFzLLfj4

— Selby Fans Unite (@selbyfansunite) June 9, 2025