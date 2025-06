Snooker de gală în China: Cei mai buni 16 jucători ai lumii se înfruntă la Shanghai Masters

Cei mai buni jucători de snooker din lume își vor da întâlnire la masa de joc cu ocazia Shanghai Masters 2025, competiție care va avea loc în perioada 28 iulie – 3 august. Organizatorii au anunțat fondul de premiere, cine participă, dar și cum arată duelurile din primele două runde.

Cu toate că nu face parte din clasamentul mondial, acest turneu invitațional are o miză uriașă: aduce față în față cei mai buni 16 jucători din lume, alături de staruri chineze și wildcard-uri promițătoare.

Turneul va avea loc în „Shanghai Indoor Stadium” și este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente „non-ranking” din calendarul mondial al snookerului.

Turneul de la Shanghai va putea fi urmărit în România pe canalele Eurosport.

La întrecerea din China pot lua parte doar cei mai buni jucători ai lumii: primii 16 din clasamentul mondial, plus 4 jucători chinezi cel mai bine clasați și alte 4 wild card-uri.

TOP 8 din snooker are acces direct în optimile de finală.

Competiția a fost organizată pentru prima dată în 2007, iar la acel moment era un turneu de clasament. Ulterior, Shanghai Masters a devenit un turneu invitațional odată cu ediția din 2018.

Modificarea s-a făcut pe modelul celebrului Masters de la Londra.

Ronnie O’Sullivan este cel mai titrat jucător din istoria Shanghai Masters, cu patru trofee câștigate între 2017 și 2023.

Campionul en-titre este însă Judd Trump, liderul mondial. În finala din 2024, Trump a trecut după o finală memorabilă de Shaun Murphy.

„Vârsta publicului din China este mult mai tânără decât în restul lumii. Îmi place să joc în fața lor și să inspir noua generație”, a declarat Trump după victoria sa impresionantă din duelul cu Murphy de anul trecut.

În drumul său spre ridicarea trofeului, Judd a bifat 10 breakuri de peste 100 de puncte și a învins rivali redutabili precum Mark Williams, Si Jiahui, Ronnie O’Sullivan și Shaun Murphy.

Turneul chinez este foarte generos atunci când vine vorba despre premii, cu toate că acestea nu influențează în vreun fel clasamentul mondial la zi.

Miza este de peste jumătate de milion de lire sterline.

Câștigător: £210,000

Finalist: £105,000

Semifinalist: £70,000

Sferturi de finală: £35,000

Optimi: £17,500

Tur preliminar: £10,000

Meciuri care sunt cunoscute la ediția din 2025 a Mastersului de la Shanghai

Luni, 28 iulie

Turul întâi

Barry Hawkins vs Wu Yize

Si Jiahui vs Wildcard

Zhang Anda vs Yuan Sijun

Chris Wakelin vs Wildcard

Neil Robertson vs Pang Junxu

Shaun Murphy vs Wildcard

Marți, 29 iulie

Turul doi

Mark Allen vs Wildcard

Xiao Guodong vs Lei Peifan

Kyren Wilson vs Si/Wildcard

Mark Selby vs Murphy/Wildcard

Ding Junhui vs Zhang/Yuan

Judd Trump vs Robertson/Pang

Miercuri, 30 iulie

Mark Williams vs Allen/Wildcard

John Higgins vs Xiao/Lei

Zhao Xintong vs Wakelin/Wildcard

Ronnie O’Sullivan vs Hawkins/Wu

Lista tuturor campionilor de la Shanghai Masters

Din perioada în care a devenit turneu invitațional

2024 Judd Trump

2023 Ronnie O’Sullivan

2019 Ronnie O’Sullivan

2018 Ronnie O’Sullivan

Din perioada în care era turneu de clasament

2017 Ronnie O’Sullivan

2016 Ding Junhui

2015 Kyren Wilson

2014 Stuart Bingham

2013 Ding Junhui

2012 John Higgins

2011 Mark Selby

2010 Ali Carter

2009 Ronnie O’Sullivan

2008 Ricky Walden

2007 Dominic Dale