Noua coafură a prinţesei Kate suscită numeroase comentarii

Presa din întreaga lume a relatat despre noua coafură a prinţesei de Wales, care a apărut joi la Londra cu părul mai lung, de un blond închis, transmite News.ro.

Prinţesa de Wales a sosit la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, unde s-a întâlnit cu copii mici, în grădinile recent amenajate. Acesta a fost primul angajament oficial al lui Kate şi William după vacanţa de vară.

Prinţesa Kate avea un păr surprinzător de lung şi cârlionţat, de un blond calificat drept „vintage”, „post-vacanţă”, „caramel”, „miere” sau „auriu” de diferite publicaţii.

La sfârşitul lunii august, prinţesa deja lăsase să se întrevadă această nouă nuanţă, când a mers la biserică, la Balmoral. O culoare descrisă în The Times ca „bronde”, o uşoară decolorare a părului ei brunet.

De ce stârneşte atât de multe comentarii? „Faptul că Kate are câteva şuviţe mai deschise la culoare nu ar trebui să fie un şoc. Dar aşteptările noastre faţă de regalitatea modernă sunt orice altceva decât moderne”, analizează The Times, într-un articol dedicat noii culori de păr a prinţesei de Wales. Reamintind că regina Elizabeth II a „definit aşteptările faţă de o femeie din familia regală care îmbătrâneşte sub privirile publicului: să fie întotdeauna şi imediat recunoscută de publicul său”.

Regina nu a ezitat să poarte culori îndrăzneţe, dar nu şi-a schimbat aproape niciodată coafura în cei 70 de ani de domnie. Camilla, urmându-i exemplul, nu şi-a schimbat coafura din anii 1970, trecând doar, odată cu vârsta, la un blond mai alb.

Şi apoi, aminteşte din nou The Times, fiecare ţinută a lui Kate este analizată minuţios. „Ea face prima pagină a ziarelor când poartă pantaloni”, aminteşte Times. Fiecare bijuterie pe care o poartă este analizată în speranţa de a găsi un mesaj ascuns. Cât costă rochia asta? Cerceii aceştia sunt un omagiu adus Dianei? Prinţesa a purtat deja această ţinută în alte circumstanţe?

Dar dincolo de aceste consideraţii stilistice – va lansa prinţesa de Wales o nouă tendinţă? – coafura lui Kate ridică şi alte întrebări. Dovadă stau comentariile de pe reţelele sociale ale celor care se întreabă dacă părul ei este autentic.

Unii utilizatori de pe X consideră că este vorba de o perucă, făcând referire la speculaţiile de anul trecut cu privire la starea ei de sănătate. Diagnosticată cu cancer, pe care l-a anunţat târziu publicului, prinţesa a urmat un tratament cu chimioterapie. Deşi a anunţat în septembrie 2024 că a terminat tratamentul şi că se află acum în remisie, aspectul ei fizic este adesea comentat din perspectiva stării sale de sănătate.

Dacă unii comentatori sunt animaţi de o îngrijorare autentică, alţii sunt mai puţin binevoitori. Deoarece neînţelegerile de comunicare de la începutul bolii prinţesei şi perioada în care se întrebau unde a dispărut au lăsat urme, în orice caz pe reţelele sociale, alimentând neîncrederea unor internauţi pasionaţi de teorii conspiraţioniste. Insinuările privind coafura prinţesei fac parte din aceste teorii care vor să ne facă să credem că suntem minţiţi.

Dovadă în acest sens este chelia sau noua barbă a prinţului William, care au fost, de asemenea, comentate pe larg pe reţelele sociale şi au făcut prima pagină a presei britanice, dar nu au alimentat astfel de insinuări, ci doar laude sau critici.