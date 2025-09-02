Noaptea Muzeelor la Sate, pe 6 septembrie / Două muzee din Republica Moldova s-au alăturat celei de-a treia ediţii a evenimentului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Noaptea Muzeelor la Sate, ediţia a treia, care reuneşte în acest an peste 140 de obiective culturale din 36 de judeţe, are loc în 6 septembrie. Informaţiile complete şi programul actualizat pot fi consultate pe pagina oficială: https://noapteamuzeelor-la-sate.ro. Vizitatorii au de ales între o ofertă diversă care include case memoriale, complexe arheologice, grădini botanice, biserici fortificate, cule, geoparcuri, spectacole în aer liber, hub-uri ţărăneşti, spaţii de creaţie contemporană, focuri de tabără, ateliere şi demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, tururi interactive, expoziţii multimedia şi muzee dedicate unor teme inedite precum mineritul, gastronomia, istoria viei şi a vinului, mituri şi poveşti locale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anul acesta, în cadrul Nopţii Muzeelor la Sate, este desfăşurat un proiect dedicat dezvoltării a cinci ecosisteme culturale în mediul rural. Construite pe baza nevoilor identificate în ediţiile anterioare, aceste iniţiative îşi propun să creeze o reţea de sprijin şi să arate că patrimoniul rural poate fi nu doar păstrat, ci şi transformat într-un motor de coeziune comunitară şi regenerare locală.

În Băiţa (judeţul Bihor) va fi regândită expoziţia permanentă a Muzeului Învăţătorului, cu implicarea locuitorilor. În Enisala şi Mila 23 din judeţul Tulcea copiii din medii defavorizate vor explora colecţiile locale prin ateliere creative. În Densuş şi Peşteana (Geoparcul Ţara Haţegului, Hunedoara) vor avea loc cercetări sociologice, ateliere educative şi cartări participative. În Crasna şi Marin (Depresiunea Silvaniei) se vor documenta digital interioare tradiţionale şi portrete ale purtătorilor de tradiţii, alături de o campanie comunitară de salvare a gospodăriilor autentice. În Felmer şi Şercaia (Ţara Făgăraşului) se va derula un program de formare în studii muzeale.

Pentru că ediţia din acest an coincide cu Ziua Internaţională a Cititului Cărţilor, Noaptea Muzeelor la Sate marchează momentul printr-un parteneriat cu Editura Litera, care va aduce în 6 septembrie cinci instalaţii literare perisabile în comunităţi rurale. Acestea se vor regăsi la Casa Memorială Panait Cerna din Cerna (Tulcea), Gospodăria ţărănească din Enisala (Tulcea), Muzeul Ivan Patzaichin din Mila 23 (Tulcea), Muzeul Învăţătorului din Băiţa (Bihor) şi Casa Vulcanilor din Densuş (Hunedoara). Instalaţiile sunt concepute să se destrame până la finalul Nopţii Muzeelor la Sate şi să pună în valoare accesul limitat la carte din comunităţile rurale, unde bibliotecile sunt rare şi librăriile lipsesc. Peste 500 de cărţi pentru copii şi adulţi vor forma 5 turnuri, din care vizitatorii vor putea lua o carte doar dacă reuşesc să o extragă fără să dărâme turnul, cu răbdare, ca într-un joc Jenga. Dacă vrei o carte din partea de jos şi turnul nu îţi permite să o extragi în siguranţă, aştepţi până când alţi participanţi eliberează drumul. Dacă turnul cade, toţi cei prezenţi reconstruiesc turnul împreună. O instalaţie gândită să creeze un exerciţiu de conectare, colaborare şi educaţie colectivă.

„Lectura e un gest fragil şi, totuşi, esenţial pentru o locuire completă şi complexă a umanităţii noastre. Fără cărţi suntem singuri şi debusolaţi, ceea ce, în nesiguranţa lumii de astăzi, e aproape un risc existenţial. Ne bucură faptul că Noaptea Muzeelor la Sate surprinde anxietatea şi speranţa care se mixează continuu în efortul nostru de a aduce toţi cititorii aproape de poveştile lor.” – Ioana Bâldea Constantinescu, Communication Manager Editura Litera.



De Noaptea Muzeelor la Sate, publicul va putea urmări documentarul Letopiseţul lui Hrib (regia Slavomir Popovici, România, 1974, 14 min.), oferit în parteneriat cu One World Romania şi KineDok, într-un format hibrid: proiecţie online accesibilă de acasă şi vizionări organizate în spaţii participante. Filmul urmăreşte viaţa lui Toader Hrib, muzeograf autodidact şi cronicar al satului Arbore, ilustrând dialogul dintre cultura tradiţională şi cea modernă. Proiecţia va fi introdusă de Adina Brădeanu şi face parte din programul „Umbrele istoriei”, dedicat documentarelor realizate în perioada socialistă în Europa Centrală şi de Est. Filmul poate fi văzut sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, iar stream-ul poate fi accesat aici: https://noapteamuzeelor-la-sate.ro.

Simbolul vizual al Nopţii Muzeelor la Sate este căluşarul.

Publicul care participă la eveniment este invitat să contribuie la albumul vizual al ediţiei a treia a Nopţii Muzeelor la Sate şi să trimită fotografiile şi selfie-urile făcute în spaţiile participante la [email protected].

Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect iniţiat de Asociaţia Da’ De Ce, organizat în parteneriat strategic cu Asociaţia Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa şi cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA.