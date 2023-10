Night Gigs și impactul lor asupra publicului. Cum transformă aceste performance-uri orașul Timișoara într-o scenă vibrantă de artă

Night Gigs, un element captivant al The Night-Art Festival, aduce zilele acestea în Timișoara o modalitate inedită în care oamenii pot trăi și experimenta arta. Locația este o enigmă până în ziua evenimentului și nu știi la ce fel de performance vei participa, ce artist vei întâlni. Night Gigs este ca o călătorie în necunoscut, o provocare captivantă pentru curioși și un mod inovator de a descoperi locuri neașteptate și de a te conecta cu arta și cultura.

Fiecare ediție are în centrul său locații speciale, alese cu grijă pentru a crea atmosfera potrivită pentru performance-urile surpriză. Iar tu ai putea ajunge la un moment muzical, la un show de stand-up, la un drag show, și exemplele continuă. Într-o clădire cu o istorie aparte sau într-un apartament aproape de centrul orașului. Misterul este ingredientul magic al acestor seri, iar asta a creat o emoție unică în rândul participanților.

A fost o surpriză total neașteptată, ceva inedit. Să decizi să participi la un astfel de eveniment te scoate într-adevăr din zona ta de confort, nu știi la ce anume să te aștepți, e normal să ai emoții, să te întrebi – dacă îți va plăcea. Dar a fost un concert deosebit. Bogdan Vaida este un artist foarte talentat, am simțit că m-a transportat undeva cu muzica lui și a fost wow. Cred că avem nevoie de astfel de evenimente. Îi încurajez și pe alții să participe la acest Night Gigs, eu una sigur voi mai cumpăra și alte bilete pentru că vreau să am parte și de alte surprize atât de frumoase, ne-a spus Loredana după concertul de pian al lui Bogdan Vaida, care a avut loc la restaurantul FLORA, transformat zilele acestea în The Lighthouse.

Cele 3 întâlniri care au avut loc deja s-au întâmplat pe acoperișul Iulius Town Timișoara, la Restaurantul FLORA și la Portalul Orașului Paralel. Show-ul de improvizație Just Push Play, pianistul român Bogdan Vaida, și artista Beck Corlan au surprins și încântat curajoșii care s-au avântat în această experiență. Dincolo de adrenalina dată de întâlnirea cu necunoscutul, Night Gigs le-a oferit ocazia de a încetini ritmul, de a cunoște oameni noi, de a se bucura de noapte în toată splendoarea ei.

Este o inițiativă foarte frumoasă. Nu vezi astfel de evenimente și m-am bucurat sincer să iau parte. Mi se pare că dimineața, după-masa, vezi cam aceleași lucruri, frecventezi aceleași locuri. Dar când se întunecă, răsare o altă viață – viața de noapte. Noaptea se pot vedea mult mai multe, vine cu o anumită claritate, dar și situații, oportunități. Ziua e mai aglomerat, fiecare om e ocupat, încărcat cu treburile lui, fuge de ici-colo. Noaptea lucrurile se liniștesc, ai ocazia să cunoști oameni noi, ai timp să discuți, este altcumva, zice Raul, un alt participant la Night Gigs.

În aceste seri speciale, orașul devine un teren de joacă pentru artiști talentați, iar publicul face parte integrantă din acest experiment cultural. Impactul Night Gigs asupra comunității este profund. Pentru mulți, performence-ul la care au asistat a reprezentat o experiență unică, așa cum a fost pentru o participantă de la show-ul de impro – ”M-au chemat prietenii mei cu ei și am zis – ok, hai să mergem cu toții. Pe la prânz, în ziua evenimentului, am realizat că nu știm ce se întâmplă, unde mergem, ce facem, la ce o să participăm, iar supriza a fost chiar faină. A fost primul meu show de improvizație și mi-a plăcut mult interacțiunea pe care au avut-o cu noi, că au luat atât de multe idei din public. Cred că e super important să ai tot felul de evenimente atât ziua, cât și seara, și mai ales, să ai alte opțiuni față de a merge în oraș la o terasă, sau în club, să ai ceva diferit față de rutina zilnică.”

Night Gigs se desfășoară până în data de 10 octombrie, în fiecare seară de la ora 22:00, iar bilete pot fi achiziționate de pe iabilet.ro. Printre artiștii care au rămas „datori” să-și facă apariția în următoarele seri se numără Cezar Popescu & Adrian Despot, Dragoș Pop, Jazzy BIT, Radu Almășan (Bosquito), Amalia Gaiță, Benson Joel, Florin Ciotlăuș, Drag Show, Șerban Țigănaș, Tudor Giurgiu.

Dacă vrei să fii parte din această experiență unică, nu rata ocazia de a lua parte la Night Gigs și de a descoperi cum Timișoara devine un oraș al artei și al surprizelor nocturne!



