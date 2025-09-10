Nicușor Dan: România este în deplină solidaritate cu Polonia / Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv / Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele României susține că Rusia testează limitele membrilor NATO și sfidează eforturile de încheiere a unii acord de pace în războiul din Ucraina.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace.

Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur.

De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a scris Nicușor Dan pe rețeaua X.