Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv şi o chestiune de securitate naţională, arătând că ţara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca şi noi în ceea ce priveşte ordinea internaţională, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la ceremonia de inaugurare a lucrarilor civile de constructie din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că ”energia nucleară este importantă şi reprezintă 20% din necesarul de energie al României. ”Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani, cu Horia Hulubei şi alţii cercetători, Institutul de Fizică Nucleară şi toate lucrările până acum” a afirmat preşedintele.

El a menţionat că nu vorbim doar de energie electrică, ci ”vorbim de procese care sunt legate cu asta şi în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care, din nou, România are un avantaj competitiv”. ”Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 şi 4, pentru care lucrările sunt în curs, sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doiceşti”, a menţionat şeful statului. ”Vreau să subliniez faptul că energia nucleară este o chestiune de securitate naţională şi atunci, tehnologia şi partenerii sunt nişte parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca şi noi în ceea ce priveşte ordinea internaţională”, a mai spus preşedintele Niucşor Dan.

Şeful statului a declarat că ”energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va creşte”. ”Vom intra într-o fază în care inteligenţa artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială şi inteligenţa artificială înseamnă energie electrică şi minţi strălucite şi din nou cred că aici avem un avantaj competitiv. Deci, succes în toate lucrările care urmează”, a spus el în final.