Nicușor Dan nu crede că Bucureștiul va fi ca Pechea / ”Din cunoștințele pe care le am, noi nu suntem supuși unui astfel de risc”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, suține că Bucureștiul nu este sub pericolul unor inundații masive, așa cum au fost în ultimele zile în mai multe localități din estul țării.

”Noi am experimentat ce se întâmplă acum în județul Galați, însă am experimentat situații mai ușoare, în urmă cu 6 luni. (…) E o problemă generală, orașele au evoluat, sistemele de apă și canalizare au evoluat și ele și toată evoluția asta a fost una liniară pentru că și clima a evoluat linear. Toată orașele se confruntă cu probleme. Din cunoștințele pe care le am, noi nu suntem supuși unui astfel de risc. Ne-ar trebui investiții foarte, foarte mari să nu avem niciun fel de probleme, dar sistemul acum funcționează”, a transmis Nicușor Dan în cadrul unei emisiuni la Digi24.

El spune că nu există investiții masive în sistemele de canalizare pentru că acest tip de lucrări au nevoie de bani și nici ”nu se văd”, iar mandatul unui primar este scurt.

”Ar trebui să avem niște strategii pe termen lung. Și eu am găsit nenumărate strategii pe termen lung atunci când am ajuns la primări, dar sunt niște așteptări care uneori au surse de bani, alte ori nu au surse de bani”, a mai spus Nicușor Dan.

Situația cea mai dificilă se înregistrează, în urma inundațiilor, în județul Galați, mai exact în 12 localități (Pechea, Drăgușeni, Grivița, Costache Negri, Berești, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Cudalbi, Corod, Tudor Vladimirescu, Băneasa și Vameș), unde sunt înregistrate pagube semnificative, fiind afectate mai mult de 5000 gospodării.