Nicuşor Dan neagă orice legătură între finanţarea campaniei sale şi firme ruseşti: Nu e nicio legătură. Şi în 2012, şi în 2016, şi în 2020, am avut finanţări de la români

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că nu este nicio legătură între finanţarea campaniei sale electorale şi firme ruseşti şi a precizat că în campaniile din 2012, 2016 şi 2020 a avut finanţări de la cetăţeni români, transmite News.ro.

„Nu există absolut nicio legătură. Şi în 2012, şi în 2016, şi în 2020, am avut finanţări de la români, că aşa spune legea, şi oameni care au donat pur şi simplu, asta e singura sursă de finanţare”, a răspuns primarul Capitalei când a fost întrebat, la emisiunea Insider Politic, dacă există vreo legătură între finanţarea campaniei sale electorale şi firme ruseşti, după ceNewsweek România a scris recent că îşi face reclamă exclusiv la firma de panotaj outdoor controlată de omul de afaceri pro rus Matei Păun.

La remarca potrivit căreia problema ar fi Matei Păun şi chestionat dacă acesta a fost şeful său de campanie, Nicuşor Dan a precizat:„A fost şeful de campanie în 2016. Nu mai este şeful de campanie. În 2020 a fost o campanie pentru că avem susţinerea partidelor, a fost o firmă mare cu care am lucrat şi a fost plătită de PNL”.

Nicuşor Dan a negat că firma lui Matei Păun ar fi implicată în campania electorală din acest an.

„Mai dă nişte sfaturi, mai vorbim la telefon. (…) Suntem în acelaşi cerc de prieteni şi între campanii nu ştiu dacă ne vedem de trei ori în patru ani. Ne mai întâlnim la Balcic, la Krapeţ mai degrabă”, a subliniat el, referindu-se la Matei Păun.

Pus să aleagă între Vama Veche şi Krapeţ, edilul Capitalei a explicat: ”Da, anul ăsta am fost la Constanţa pentru că am fost nu ştiu, 10 zile, 12 zile şi am venit de trei ori înapoi la Bucureşti. Atunci am ales ceva ca să fie mai aproape cu maşina de Bucureşti”.