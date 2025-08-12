Nicuşor Dan, mesaj după vizita privată în Republica Moldova: Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat în aceste zile într-o vizită privată în Republica Moldova, ocazie cu care a participat la mai multe evenimente culturale locale, transmite Agerpres.

El a luat parte, alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la festivaluri şi manifestări culturale în Orheiul Vechi, Sipoteni, Maşcăuţi sau Ciuciuleni. Totodată, au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chişinăului – Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici.

”Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris şeful statului marţi pe Facebook.

Nicuşor Dan a fost însoţit în Republica Moldova de partenera sa de viaţă şi de cei doi copii.