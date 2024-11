Nicuşor Dan: Este un referendum foarte important pentru Bucureşti. Îi îndemn pe bucureşteni să vină şi să voteze DA la cele trei întrebări. Modul în care se va desfăşura acest al doilea mandat depinde de votul pe care bucureştenii îl dau la acest referendum

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, joi, că referendumul de duminică este foarte important şi îi îndeamnă pe bucureşteni să vină şi să voteze DA la cele trei întrebări. El a menţionat că modul cum se va desfăşura al doilea mandat al său de primar depinde de votul dat la acest referendum. Nicuşor Dan a menţionat că este foarte important cum se împart banii între Primăria Generală şi primăriile de sector şi că niciodată nu au fost bani pentru mari investiţii, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, câteva informaţii despre organizarea referendumului de duminică.

”Duminică vom avea alegeri prezidenţiale, dar în Bucureşti vom avea şi un referendum local foarte important şi vin în faţa dumneavoastră să vă prezint informaţiile despre cum se va desfăşura acest referendum local. În primul rând, alegătorii vor vota în aceleaşi secţii cu secţiile pentru alegerile prezidenţiale şi care sunt aceleaşi secţii care au fost folosite la alegerile locale, în acelaşi interval de timp începând cu 7 dimineaţa până la ora 21 seara, cu aceeaşi ştampilă, dar evident pe buletine de vot separate. Adică alegătorii vor primi un buletin pentru alegerile prezidenţiale primul tur şi trei buletine de vot pentru cele trei întrebări care sunt supuse votului cetăţenilor la referendum”, a declarat primarul Capitalei.

El a explicat că la referendum pot vota cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti, iar alegătorii pot vota la secţiile unde sunt arondaţi, cu câteva excepţii.

”Pe de o parte, membrii birourilor electorale şi toate persoanele care sunt implicate în procesul electoral, în mod evident, aceştia vor vota pe lista suplimentară de la locaţia în care îşi desfăşoară activitatea. Şi de asemenea alegătorii cu mobilitate redusă se vor putea duce la secţia de votare care este cea mai apropiată de locul în care sunt şi vor fi trecuţi de asemenea pe lista suplimentară”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a menţionat că cei care doresc urna specială pentru vot trebuie să facă două cereri diferite, una pentru alegerile prezidenţiale şi una pentru referendum, dar documentele justificative pot fi într-un singur exemplar.

Nicuşor Dan a mai explicat că cine vrea să voteze la referendum trebuie să opteze pentru toate cele trei buletine de vot.

”Alegătorii pot să aleagă să voteze şi la alegerile prezidenţiale şi la referendum sau doar la alegerile prezidenţiale sau doar la referendum şi vor fi şi două liste electorale diferite, una pentru alegerile prezidenţiale, una pentru referendum. Pentru alegerile prezidenţiale există un singur buletin de vot, logic, pentru referendum există trei buletine de vot câte una pentru fiecare din întrebări. Nu se poate opta de a lua doar una sau doar două dintre aceste buletine pentru referendum. Deci cine vrea să participe la referendum va lua toate cele trei buletine de vot cu cele trei întrebări”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a adăugat că vor exista patru urne, una pentru alegerile prezidenţiale şi câte trei pentru fiecare din întrebările de la referendum, iar în cazul în care alegătorul greşeşte şi pune buletinul în urna greşită, votul va fi considerat valabil.

Procesul de votare se încheie la ora 21, dar Nicuşor Dan a menţionat că dacă există coadă la secţia de votare, toţi oamenii care stau la coadă vor putea să voteze, dar nu mai târziu de miezul nopţii.

Primarul Capitalei a mai afirmat şi în ce condiţii referendumul va fi validat.

”Birol Electoral Central va declara sau nu, valid referendumul local. Pentru ca referendumul să fie validat, trebuie să avem o prezenţă la vot de 30% din persoanele cu drept de vot din municipiul Bucureşti , adică 540 de mii de oameni care să se prezinte, iar buletinele valabile exprimate să fie cel puţin 25% din numărul persoanelor cu drept de vot, deci trebuie să existe 450 de mii de buletine de vot valabile exprimate”, a mai transmis Nicuşor Dan.

El a mai declarat că îi îndeamnă pe bucureşti să voteze DA la referendum.

”Este un referendum foarte important pentru Bucureşti. Îi îndemn pe bucureşteni să vină şi să voteze DA la cele trei întrebări, pentru că modul în care se va desfăşura acest al doilea mandat depinde de votul pe care bucureştenii îl dau la acest referendum. Vorbim în primul rând de împărţirea banilor, taxelor şi impozitelor bucureştenilor între Primăria Generală şi primăriile de sector. Pe de o parte este o distribuţie inechitabilă între sectoare, pe de altă parte pe acea împărţire care funcţionează de 20 de ani, nu au fost niciodată bani pentru marile investiţii, nu au fost bani pentru extinderea reţelei de transport public, pentru preluarea metroului la Bucureşti, unificarea sistemului de termoficare prin preluarea CET-urilor de la Ministerul Energiei, pentru construcţia unui mare spital, pentru construcţia unor locaţii de învăţământ, niciodată nu au fost bani pentru investiţiile mari în Bucureşti şi în felul ăsta Bucureşti a acumulat un deficit de dezvoltare inclusiv faţă de oraşe din vestul României”, a explicat Nicuşor Dan.

El a precizat că a doua întrebare de la referendum se referă la emiterea autorizaţiilor de construire.

”A doua întrebare vizează emiterea autorizaţiilor de construire şi bucureştenii au înţeles că traficul cu care ne confruntăm toţi şi care este principala problemă a oraşului vine din dezvoltarea haotică şi flagrant ilegală prin modul în care s-au emis documentaţiile de urbanism şi autorizaţiile de construire. Noi am dovedit în aceşti patru ani pe zona de competenţă pe care am avut-o, în zona centrală a oraşului că am restabilit legalitatea şi ordinea. Dorim să restabilim legalitatea şi ordinea în întreg oraşul dacă bucureştenii votează să ne dea această competenţă”, a mai precizat Primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a mai adăugat că ultima întrebare de la referendum se referă la problema drogurilor în rândul tinerilor.

”Şi ultima întrebare se referă la înfiinţarea unei instituţii subordonată Primăriei Capitalei pentru a se adresa consumului de droguri la tineri. Există mai multe instituţii naţionale şi programe naţionale care nu au fost, din păcate, foarte eficiente şi cred că este un lucru foarte bun să încercăm să facem asta la nivel local pentru că suntem mai aproape de cetăţeni”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Publicitate electorală