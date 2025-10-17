Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace îi ”îi apreciază în mare măsură deciziile și acțiunile decisive” în războiul din Fâşia Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi susţine că aceasta „a apreciat în mare măsură deciziile şi acţiunile sale decisive din timpul războiului” desfăşurat împotriva grupării palestiniene Hamas în Fâşia Gaza, potrivit unei declaraţii a biroului premierului israelian consemnată vineri de agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Doamna Machado i-a spus premierului că apreciază în mare măsură deciziile şi acţiunile sale decisive din timpul războiului şi succesele Israelului, şi a salutat acordul de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza”, se arată în declaraţie. În text nu este precizat când a avut loc discuţia telefonică, menţionând doar că a fost „recentă”.

Mai mult, Maria Corina Machado a apreciat de asemenea lupta lui Netanyahu „împotriva axei iraniene a răului, care acţionează nu doar împotriva Israelului, ci şi împotriva poporului Venezuelei”, se menţionează în declaraţia citată.

Netanyahu a felicitat-o la rândul său pe Corina Machado pentru câştigarea Premiului Nobel şi a lăudat acţiunile ei pentru apărarea democraţiei şi „lărgirea cercului păcii mondiale”.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu circa 1.200 de morţi, a declanşat războiul în care Israelul a desfăşurat o ofensivă devastatoare şi bombardamente puternice împotriva Fâşiei Gaza, unde au fost ucişi aproximativ 68.000 de palestinieni, majoritatea civili.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.