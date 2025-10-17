G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace îi ”îi apreciază în…

Sursa foto: Facebook / Maria Corina Machado

Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace îi ”îi apreciază în mare măsură deciziile și acțiunile decisive” în războiul din Fâşia Gaza

Articole17 Oct • 438 vizualizări 0 comentarii

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi susţine că aceasta „a apreciat în mare măsură deciziile şi acţiunile sale decisive din timpul războiului” desfăşurat împotriva grupării palestiniene Hamas în Fâşia Gaza, potrivit unei declaraţii a biroului premierului israelian consemnată vineri de agenţia EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Doamna Machado i-a spus premierului că apreciază în mare măsură deciziile şi acţiunile sale decisive din timpul războiului şi succesele Israelului, şi a salutat acordul de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza”, se arată în declaraţie. În text nu este precizat când a avut loc discuţia telefonică, menţionând doar că a fost „recentă”.

Mai mult, Maria Corina Machado a apreciat de asemenea lupta lui Netanyahu „împotriva axei iraniene a răului, care acţionează nu doar împotriva Israelului, ci şi împotriva poporului Venezuelei”, se menţionează în declaraţia citată.

Netanyahu a felicitat-o la rândul său pe Corina Machado pentru câştigarea Premiului Nobel şi a lăudat acţiunile ei pentru apărarea democraţiei şi „lărgirea cercului păcii mondiale”.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu circa 1.200 de morţi, a declanşat războiul în care Israelul a desfăşurat o ofensivă devastatoare şi bombardamente puternice împotriva Fâşiei Gaza, unde au fost ucişi aproximativ 68.000 de palestinieni, majoritatea civili.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.