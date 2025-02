Neocameralismul, statul-rețea și tehnoliberalismul – trei modele alternative de guvernare care au adepți puternici, apropiați de Donald Trump / Ce au în comun conceptele și care este diferența dintre ele? / Unde s-ar încadra Elon Musk

Neocameralismul, statul-rețea și tehnoliberalismul sunt trei concepte distincte, dar înrudite, în domeniul modelelor alternative de guvernare și al filosofiilor politice. Acestea au susținători puternici în America, iar unii dintre ei sunt apropiați ai președintelui SUA, Donald Trump. Exemple sunt Peter Thiel, Elon Musk sau Curtis Yarvin, un gânditor care l-a influențat pe vicepreședintele american J.D. Vance. Cele trei concepte se aseamănă, în primul rând, prin faptul că se bazează puternic pe tehnologiile moderne, precum blockchain, rețele sociale sau inteligența artificială.

Fiecare oferă o viziune unică asupra organizării societății, valorificând tehnologia și provocând structurile statale tradiționale.

Neocameralismul

Neocameralismul, dezvoltat de Curtis Yarvin (pseudonimul Mencius Moldbug), gânditor și programator, își imaginează statul ca o companie. Statul este condus ca o corporație suverană cu scop lucrativ, numită „sovcorp”. Conducerea este structurată ca o ierarhie corporativă, cu un șef de stat de tip CEO și un consiliu director. Accentul este pus pe gestionarea eficientă și pe guvernanța bazată pe profit, iar procesele democratice sunt eliminate în favoarea unei guvernări tehnocratice. Aceste idei au fost expuse pe blogul lui Yarvin.

Vicepreședintele american J.D. Vance, care a preluat multe dintre ideile acestui concept, dar fără a se declara oficial adept, a recunoscut public impactul lui Yarvin asupra gândirii sale politice. „Ideile lui Curtis Yarvin erau marginale. Acum, ele circulă prin Washington-ul lui Trump”, nota publicația Politico recent.

Statul-rețea

Acest concept provine din lucrările sociologului spaniol Manuel Castells, care a introdus termenul pentru a descrie o societate în care relațiile sociale, economice și politice sunt structurate predominant prin rețele de comunicare, în special datorită progresului tehnologic și digitalizării, potrivit Forbes.

Astfel, statul-rețea este un model de guvernare care valorifică tehnologiile și rețelele digitale, punând accent pe asocierea voluntară și structurile descentralizate. Un astfel de stat utilizează tehnologia blockchain, criptomonede și inteligență artificială. Totodată, acest tip de stat încearcă să creeze jurisdicții alternative, eventual ocolind statele naționale tradiționale.

Printre adepții săi se numără miliardarul Peter Thiel, susținător financiar al lui Donald Trump, și antreprenorul Balaji Srinivasan, care a publicat cartea „The Network State: How to Start a New Country” în 2022. Un alt susținător este Patri Friedman, nepotul renumitului economist Milton Friedman.

Technolibertarianismul

Technolibertarianismul combină principiile libertariene cu o credință puternică în rolul tehnologiei în modelarea societății. Aspectele-cheie includ susținerea libertății individuale, a intervenției limitate a guvernului și încrederea în piețele libere și inovarea tehnologică.

Accentul este pus pe libertățile personale, dreptul la viață privată și rețelele descentralizate. Technolibertarianismul sprijină tehnologiile open-source și criptomonede precum Bitcoin.

Printre simpatizanții conceptului se numără Andrew Yang (antreprenor și fost candidat la președinția SUA), John Perry Barlow (co-fondator al Electronic Frontier Foundation) și Julian Assange (fondatorul WikiLeaks). Elon Musk este considerat, de asemenea, un adept al conceptului. „Cred că există un grup pe care eu îl numesc tehnolibertarieni, care nu au nicio încredere în guvern și fac parte din mulțimea «hai să desființăm totul»”, a declarat Lenny Mendonça, fostul consilier principal pe probleme economice și de afaceri al guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru Euronews. „Și cred că Musk face parte din acest grup, în ciuda faptului că niciuna dintre afacerile sale de succes nu ar exista fără un sprijin guvernamental substanțial”, a adăugat el.