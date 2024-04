Nelu Tătaru (PNL): „Refuz să accept ideea Guvernului Ciolacu de a colecta bani la bugetul de stat din suferința bolnavilor aflați în concediu medical” / Fostul ministru al Sănătății susține eliminarea taxei pentru toți pacienții

Președintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, Nelu Tătaru (PNL), critică Guvernul pentru introducerea și menținerea impozitului pe concediile medicale, susținând că această taxă trebuie eliminată pentru toți pacienții.

Nelu Tătaru a precizat, marți seara, într-o postare pe Facebook, că a propus un amendament în acest sens în Camera Deputaților, care a trecut de Comisia de sănătate. Apoi „parlamentarii PSD, AUR și USR au respins amendamentul sau au declarat că se abțin, iar premierul Ciolacu a spus că parlamentarii «au tergiversat și întârziat» să rezolve problema”.

„Iată ca astăzi purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat că amendamentul propus de noi și respins atunci de cei menționați…a fost adoptat de Guvernul Ciolacu. Însă…parțial. Dreptatea nu se face parțial, stimați colegi”, încheie Nelu Tătaru.

Postarea deputatului PNL Nelu Tătaru:

Mă cunoașteți și știți că nu sunt o persoană virulentă, dar atunci când vine vorba despre dreptate nu voi ezita să fiu tranșant.

Refuz să accept ideea Guvernului Ciolacu de a colecta bani la bugetul de stat din suferința bolnavilor aflați în concediu medical❗️

Am tot avut intervenții publice în care am spus foarte clar că nu sunt de acord cu impozitarea concediului medical. Reamintesc faptul că, în data de 28 februarie, în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților am avizat FAVORABIL proiectul de act normativ care include un amendament extrem de important pentru toți beneficiarii indemnizațiilor de concediu medical:

❌Eliminarea articolului care a declanșat toată isteria din țara noastră pe tema concediilor medicale.

Prin amendamentul inițiat împreună cu Florin Roman, colegul meu, „TOATE persoanele care au dreptul la indemnizațiile de concediu medical vor fi scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”❗️

După ce parlamentarii PSD, AUR și USR au RESPINS amendamentul sau au declarat că se abțin, iar premierul Ciolacu a spus că parlamentarii “au tergiversat și întârziat” să rezolve problema….iată ca astăzi purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat că amendamentul propus de noi și respins atunci de cei menționați…a fost adoptat de Guvernul Ciolacu. Însă…parțial.

Dreptatea nu se face parțial, stimați colegi❗️