Vlad Voiculescu, despre Nelu Tătaru: Ştiam că nu ia şpagă. Orice fel de plic la medic e corupţie

Liderul USR Bucureşti, europarlamentarul Vlad Voiculescu, a vorbit despre cazul fostului ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, acuzat că ar fi primit mită, menţionând că nu credea că acesta „s-ar deda la aşa ceva”, transmite Agerpres.

El a menţionat că în rândul corpului medical există în continuare impresia că ar fi „în ordine” să se ia şpagă după actul medical, fără vreo condiţionare prealabilă.

„Vă spun cinstit că ieri am fost zguduit de ceea ce i s-a întâmplat domnului Nelu Tătaru. Am fost oponenţi politic, l-am criticat public în mai multe rânduri. Ce ştiam însă despre dânsul e că nu ia şpagă, că e un medic care profesează în continuare şi nu ia şpagă şi că, din contră, încearcă să îşi ajute pacienţii. Înţeleg din comunicatul DNA, pentru că alte informaţii nu am, că sunt peste 50 de cazuri în care dumnealui a fost chiar filmat primind şpaga, practic primind plic, respectiv găini, respectiv alte lucruri, după ce a săvârşit actul medical. Există această înţelegere, în continuare, în corpul medical, că dacă iei şpagă după şi nu condiţionezi actul medical, lucrul acesta ar fi în ordine”, a spus Voiculescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

El invocat cuvintele doctorului Cătălin Cîrstoveanu, potrivit căruia comportamentul unui medic se schimbă faţă de pacienţi în momentul în care primeşte mită.

„Dacă toţi cei de aici ar fi la coadă la medic şi doi dintre dumneavoastră ar fi fost recunoscători de fiecare dată când ar fi fost acolo şi ar fi dat 500 de lei, pe cine credeţi că va băga în seamă? Cine credeţi că are numărul de telefon al medicului respectiv? Spunea doctorul Cîrstoveanu că se schimbă comportamentul medicului şi că din cauza asta şi el, şi toată secţia pe care o conduce au evitat complet orice fel de plic. Orice fel de plic la medic este corupţie. Şi sunt afectat, pentru că credeam că acest om, cu care nu am de cele mai multe ori aceeaşi părere, nu credeam că s-ar deda la aşa ceva. (…) Nu ar fi prima dată când DNA greşeşte. Dar înţeleg că sunt şi filmări. Sper în continuare, un pic, că ce s-a comunicat în spaţiul public de către o instituţie a statului poate, poate, poate nu este adevărat. Altfel, nu înţeleg cum cineva care are veniturile unui parlamentar, care vă asigur că îţi ajung ca să trăieşti decent, şi care profesează şi în spital, iar salariile medicilor nu mai sunt cele de acum şapte-opt-zece ani – un medic care lucrează în spital poate să câştige două, trei, patru, chiar 5.000 de euro. De ce ai lua o găină? Vrei să te apuci să găteşti? Nu poţi să te duci la alimentara?”, a întrebat Voiculescu.

Potrivit acestuia, iniţiativa „Fără penali în funcţii publice” vizează persoanele condamnate, nu cele acuzate.

„Şi în cazul doamnei Clotilde, şi în cazul meu, şi în cazul altora care sunt acuzaţi de verzi şi uscate – vezi Flavia Boghiu, de la Braşov – vă rog să gândiţi cu capul vostru. Să gândiţi dacă cineva care renunţă la job-ul de europarlamentar, cu venituri de câteva mii bune de euro pe lună, şi vine ca primar al Sectorului 1, dacă şi-ar strica reputaţia, toată cariera pentru 2.000 de euro. E ceva atât de simplu”, a precizat Voiculescu.

Ministrul Alina Gorghiu a trimis preşedintelui Camerei Deputaţilor, vineri, cererea de ridicare a imunităţii parlamentare în sensul încuviinţării efectuării procedurilor privind percheziţia în cazul fostului ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală, joi, de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 3 aprilie – 12 iulie, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist, respectiv intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale.