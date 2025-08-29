NATO se declară îngrijorată de arestarea pentru spionaj a unui croat care a servit în misiunea sa din Kosovo

NATO a declarat vineri că „ia foarte în serios” arestarea la Zagreb, sub suspiciunea de „spionaj”, a unui ofiţer croat care a servit în misiunea Alianţei de menţinere a păcii în Kosovo (KFOR) şi a complicei sale sârbe, relatează AFP.

„Luăm foarte în serios aceste acuzaţii. Siguranţa personalului KFOR şi integritatea informaţiilor clasificate sunt primordiale”, a declarat un oficial NATO într-un răspuns scris trimis AFP, transmite Agerpres.

Potrivit presei croate, suspecţii sunt un pilot de elicopter care a servit în cadrul KFOR şi o socioloagă sârbă din Kosovo, despre care se crede că formează un cuplu.

Un judecător de instrucţie de la tribunalul regional din Split, în sudul Croaţiei, a ordonat miercuri arestarea preventivă a unui „cetăţean croat născut în 1971” şi „a unei femei cu cetăţenie sârbă născută în 1979”, potrivit purtătorului de cuvânt al tribunalului, judecătorul Neven Cambj.

Preşedintele croat Zoran Milanovic, comandantul forţelor armate croate, a declarat că ancheta, lansată în urma unei plângeri depuse de poliţia militară, se referă la suspiciuni de spionaj şi vizează un „ofiţer al forţelor armate croate pentru spionaj”.

Potrivit televiziunii naţionale croate HTV, pilotul militar şi partenera sa au fost arestaţi în iulie pe o insulă croată unde se aflau în vacanţă.

La scurt timp, ofiţerul a fost eliberat, înainte de a fi din nou arestat săptămâna aceasta, în timp ce partenera sa a fost plasată într-un centru de primire pentru străini.

Potrivit HTV, pilotul croat i-a trimis partenerei sale „date confidenţiale” timp de trei ani, inclusiv informaţii despre mişcările trupelor KFOR. Ea a transmis apoi aceste informaţii membrilor partidului politic „Lista Sârbă”, un grup sârb kosovar susţinut de Serbia, care nu recunoaşte independenţa fostei sale provincii declarate în 2008.

Solicitat de AFP, un purtător de cuvânt al guvernului kosovar, Perparim Kryeziu, a declarat că instituţiile din Kosovo sunt pregătite „să coopereze cu autorităţile croate pentru ca ancheta să avanseze”.