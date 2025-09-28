NATO îşi va intensifica prezenţa în zona Baltică după incidentele cu drone din Danemarca

NATO a anunţat sâmbătă că îşi intensifică prezenţa în Marea Baltică, cu o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca, relatează Reuters, cconform News.ro.

Drone neidentificate au fost observate în apropierea instalaţiilor militare din Danemarca în timpul nopţii, au declarat sâmbătă forţele armate, după mai multe incursiuni ale dronelor în apropierea aeroporturilor şi a infrastructurii critice în această săptămână.

Aeroportul din Copenhaga, cel mai aglomerat din regiunea nordică, a fost închis pentru câteva ore luni seara, după ce mai multe drone de mari dimensiuni au fost observate în spaţiul său aerian. Cinci aeroporturi daneze mai mici, atât civile, cât şi militare, au fost, de asemenea, închise temporar în zilele următoare.

Ca răspuns, NATO va „intensifica şi mai mult vigilenţa cu noi resurse multi-domeniu în regiunea Mării Baltice”, se arată într-un comunicat trimis prin e-mail către Reuters.

Alianţa a declarat că noile resurse includ „platforme de informaţii, supraveghere şi recunoaştere şi cel puţin o fregată de apărare aeriană”.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că nu vor fi furnizate detalii cu privire la ţările care contribuie cu resurse suplimentare.

Noile resurse vor consolida misiunea NATO „Baltic Sentry”, lansată în ianuarie ca răspuns la o serie de incidente în care cablurile electrice, legăturile de telecomunicaţii şi conductele de gaz de pe fundul Mării Baltice au fost avariate.

Ţările NATO au desfăşurat fregate, avioane de patrulare şi drone navale în cadrul misiunii, pentru a contribui la protejarea infrastructurii critice.

Alianţa a lansat, de asemenea, misiunea „Eastern Sentry” în această lună, pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei, ca răspuns la incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez.

Marţi, Rusia a fost avertizată că vor fi folosite „toate mijloacele militare şi non-militare necesare” pentru apărare, după ce Estonia a declarat vineri că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au încălcat spaţiul său aerian timp de 12 minute, înainte ca avioanele de vânătoare italiene ale NATO să le escorteze în afara teritoriului.

Rusia a contestat faptul că avioanele ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei şi a declarat că dronele sale nu aveau intenţia de a lovi ţinte în Polonia.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat sâmbătă că ameninţarea reprezentată de drone este „ridicată” şi că ţara va lua măsuri pentru a se apăra.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat sâmbătă NATO şi Uniunea Europeană că orice agresiune împotriva ţării sale va fi întâmpinată cu un răspuns ferm.