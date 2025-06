Naţionala de volei feminin a României a fost învinsă de Ungaria în Final Four-ul Golden League / Tricolorele vor juca meciul pentru locul trei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Naţionala de volei feminin a României a fost învinsă, sâmbătă cu 3-2 (10-25, 25-22, 25-12, 16-25, 15-9) de Ungaria în Final Four-ul Golden League şi va juca meciul pentru locul trei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Un meci interzis cardiacilor. O semifinală în care am început atât de bine, am avut speranţe. Am revenit, am renăscut, dar în decisiv au reapărut greşelile în preluare. O echipă tânără a României, cea mai tânără dintre cele patru prezente la Final Four-ul din Suedia, nu a ştiut să gestioneze momentele cheie. Acolo, în decisiv, am început cu 0-6, iar situaţia a fost greu de gestionat. Pierdem 2-3 cu Ungaria, singura echipă care ne-a învins în actuala ediţie a Golden League, şi vom juca duminică, de la ora 17:00, cu învinsa din a doua semifinală, dintre Suedia şi Ucraina”, notează FR Volei pe Facebook.

Rămâne regretul că puteam mai mult, că am fost atât de aproape de finală. Trebuie să avem însă în continuare încredere în această echipă şi, cu siguranţă, vom ajunge şi acolo în vârf, adaugă federaţia.