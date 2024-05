Năpârci omorâte și aruncate în Parcul Sub Arini din Sibiu / Biolog: Pe lângă faptul că este ilegal, este neetic, barbar și foarte trist

Șase năpârci tăiate în bucăți au fost găsite joi, 2 mai, în parcul Sub Arini, de un biolog al Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. Pe lângă faptul că cel care le-a omorât a făcut o ilegalitate, biologul spune despre gestul persoanei că este unul foarte trist și barbar, scrie Turnul Sfatului.

„Cum sunt pasionat de natură, merg pe poteci, am văzut mlaștina și am vrut să văd dacă găsesc specii de păsări sau de insecte să le fotografiez. Am văzut un pițigoi care se învârtea în jurul lor și așa le-am găsit”, spune biologul.

Silviu crede că cineva din zonă probabil a găsit șopârlele în curte, le-a omorât, iar apoi le-a aruncat în mlaștina din parc.

„Din ce am văzut și se vede și în poze, au fost tăiate în două, nu a fost lovită doar zona capului, acele animale s-au chinuit înainte să moară. Speculez că cineva le-a găsit, l-au deranjat, le-a omorât și le-a aruncat acolo”, a mai spus acesta.

Potrivit biologului, năpârcile sunt animale inofensive, care nu fac niciun rău. La vederea lor, oamenii ar trebui să-și păstreze calmul și să nu se sperie de ele.