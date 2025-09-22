Naomi Osaka, fostă lideră WTA, lăudată pentru decizia de a renunța la antrenorul Patrick Mouratoglou: „A evitat un dezastru”
Rick Macci, fost antrenor al Serenei Williams, a lăudat-o pe Naomi Osaka pentru decizia de a renunța la colaborarea cu Patrick Mouratoglou, informează sportskeeda.com.
Fostă lideră WTA, Osaka a colaborat o perioadă cu Mouratagolou, antrenor francez care printre altele s-a ocupat un timp și de pregătirea Simonei Halep.
Nipona a întrerupt colaborarea cu Mouratoglou, iar apoi și-a regăsit forma, ea ajungând până în semifinalele de la US Open, în urmă cu doar câteva săptămâni.
Macci a subliniat importanța luării deciziilor corecte în carieră, iar despărțirea niponei de Patrick este văzută ca „o evitare a unui dezastru”.
„Schimbarea este foarte importantă atunci când te confrunți cu dificultăți și ai atât de mult talent ca oricine altcineva pe circuit.
O acțiune poate îmbunătăți reacția ta pe teren. Osaka a obținut o voce nouă, concentrată și precisă și imediat pe teren ai văzut o alegere mai bună.
A devenit mai înțeleaptă, mai rapidă, a jucat liber și a evitat dezastrul. Mintea este un mușchi pe care trebuie să-l antrenezi și acum Naomi câștigă cu setul ei de abilități și cu ajutorul creierului”, a spus Rick Macci, conform sursei citate.
Colaborarea dintre Mouratoglou și Osaka a început în septembrie 2024, dar nu a adus rezultatele scontate: finalistă la Auckland și titlul la Saint-Malo (competiție de categorie ITF). Prea puțin pentru cele zece luni de colaborare.
În luna iulie a acestui an, Naomi a anunțat despărțirea de antrenorul Mouratoglou.
Nipona colaborează în prezent cu fostul antrenor al polonezei Iga Swiatek, Tomasz Wiktorowski.
Alături de tehnicianul polonez, Osaka a bifat o finală la Toronto și o semifinală la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului 2025 din tenisul de câmp feminin.
Fostă lideră WTA, Osaka a cucerit de-a lungul carierei patru titluri de Grand Slam: Australian Open (2019, 2021) și US Open (2018, 2020).
