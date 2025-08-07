Naf Naf se pregătește să-și ia rămas bun: o decizie crucială pentru brandul emblematic de modă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Postere cu mesajul „închidere iminentă” lipite pe vitrine, vânzătoare obosite și clienți dezamăgiți: într-o atmosferă apăsătoare, brandul de prêt-à-porter Naf Naf, aflat în procedură de redresare judiciară, așteaptă verdictul care va decide soarta sa joi, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Naf Naf își ia rămas bun de la voi”, în mai multe magazine pariziene, simpaticul purceluș care a dat numele acestui brand emblematic al modei feminine din anii ’90 își salută trist clientele prin câteva afișe lipite pe geamuri.

Joi, instanța va trebui să se pronunțe asupra ofertelor de preluare parțială depuse pentru acest brand aflat în dificultate sau, dacă niciuna nu este acceptată, să decidă lichidarea. Atmosfera este sumbră în magazinele din centrul capitalei, unde mai multe angajate critică conducerile succesive „care nu ascultă” și care „repetă aceleași greșeli”. De altfel, brandul „Au Grand Méchant Look” a trecut prin trei reorganizări judiciare succesive, cea mai recentă fiind declanșată în luna mai, fapt care îi îngrijorează pe cei aproximativ 600 de angajați ai Naf Naf din Franța.

„Nu se schimbă nimic, la prima problemă am fost nevoiți să închidem magazine și apoi să relansăm brandul”, rezumă o vânzătoare. O colegă adaugă: „Unii clienți nici nu mai recunosc brandul. Asta tot auzim de 3-4 ani, de la prima achiziție. Brandul s-a prăbușit și ei continuă să-l scufunde.”

În magazinele din sudul Parisului, rafturile sunt goale, cutiile sunt stivuite la etaj, iar clienții sunt tot mai rari în această atmosferă de lichidare de stoc. „De cinci ani încoace am tot schimbat proprietarii. Prețurile au crescut, iar calitatea a scăzut”, se plânge o angajată.

Aceeași nostalgie răzbate și printre cliente, precum Sabrina, 45 de ani: „Am crescut cu Naf Naf. Înainte, când voiam o rochie frumoasă, veneam aici.” Femeia regretă calitatea slabă a finisajelor și materialele „ieftine” și oftează: „Ar fi păcat să se închidă, pentru că nu-mi place să cumpăr online, iar azi totul e închis”. În Franța, Naf Naf are 588 de angajați, potrivit deciziei de redresare judiciară din luna mai.

Grupul Beaumanoir (Caroll, Bonobo, Cache Cache etc.) a propus preluarea mărcii Naf Naf și a 12 magazine din Franța, „selectate pentru amplasarea lor strategică, ce permite grupului să-și consolideze rețeaua teritorială cu brandurile actuale”, a transmis compania pentru AFP.

„Oferta include și preluarea a 48 de angajați din aceste magazine, precum și aproximativ 250 de oferte suplimentare de reclasificare în cadrul celorlalte branduri ale grupului”, a adăugat Beaumanoir, care a cumpărat parțial și marca Jennyfer în iunie.

CFDT (sindicatul) și-a exprimat rezervele față de această propunere, într-un comunicat publicat la sfârșitul lunii iulie, apreciind că oferta „vizează un număr foarte limitat de magazine și angajați” și este „mai degrabă o ofertă de lichidare”.

Oferta pe care sindicatul o consideră mai favorabilă este cea a companiei Amoniss, proprietara Pimkie, care dorește să „preia 30 de magazine, păstrând marca Naf Naf și menținând 146 de contracte de muncă pe durată nedeterminată”, a dezvăluit CFDT. Totuși, sindicatul nu ascunde îngrijorările privind soliditatea financiară a candidatului. Contactată de AFP, compania Amoniss nu a oferit un răspuns imediat.

În fața dificultăților de lichiditate, Naf Naf a fost plasată în redresare judiciară de către Tribunalul Comercial din Bobigny (Seine-Saint-Denis) în luna mai.

În iunie 2024, după o reorganizare judiciară anterioară, cumpărătorul turc Migiboy Tekstil s-a angajat să salveze 90% din locurile de muncă și să păstreze aproximativ o sută de magazine proprii. Compania a plătit peste 1,5 milioane de euro pentru a prelua marca franceză.

În acel moment, Migiboy a salvat 521 de locuri de muncă din 586 și o sută de magazine în Franța, preluând și filialele din Spania, Italia și Belgia.