Moscova îl convoacă pe ambasadorul francez Pierre Levy şi denunţă o politică „provocatoare” a Parisului în Războiul din Ucraina / Rusia spune că obiectivele „operaţiunii militare speciale” vor fi atinse

Moscova l-a convocat luni pe ambasadorul Franţei în Rusia, pentru a denunţa politica „provocatoare” a Parisului în Războiul din Ucraina, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a evocat din nou posibilitatea trimiterii unor trupe la sol din Occident pe teritoriul ucrainean, relatează AFP, transmite News.ro.

„Din cauza declaraţiilor tot mai belicoase ale autorităţilor franceze şi primirii unor informaţii despre o implicare tot mai mare a Franţei în conflictul din jurul Ucrainei (…), ambasadorul FranţeiPierre Lévy a fost convocat”, anunţă într-un comunicat diplomaţia rusă.

The French Ambassador left the Russian Foreign Ministry building without comment

Pierre Levy stayed in the Russian ministry for about 40 minutes. The British Ambassador to Moscow, Nigel Casey, was summoned there today. pic.twitter.com/XDr1rVc3Se

