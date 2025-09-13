BREAKING România a trecut și al treilea test: Moody’s confirmă ratingul României la ”Baa3”, perspectiva rămâne negativă / Riscuri legate de menținerea sprijinului politic pentru reforme

Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, calificativul României la ”Baa3”, perspectiva rămând negativă. Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody’s.

Aceasta este cea de-a treia agenție de rating, după Fitch și Standard and Poors, care confirmă actualul rating și evită retrogradarea României la categoria junk (nerecomandată investițiilor). O retrogradare a României din cauza deficitului bugetar-record în UE provocată de guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu ar fi putut duce la imposibilitatea finanțării datoriei publice.

Moody’s a arătat în raportul emis vineri noapte, după închiderea burselor, că măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan în iulie şi septembrie anul acesta au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalii factori contributori fiind creşteri ale TVA şi indexarea îngheţării salariilor din sectorul public şi a pensiilor.

Moody’s a mai arătat că prognoza sa de deficit bugetar pentru 2026 s-a îmbunătățit de la valoarea inițială de 7,7% din PIB la 6,1% din PIB ca urmare a celor două pachete de măsuri luate de guvernul Bolojan.

”Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea pachetului de măsuri, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenţia de rating.