Momentul în care Matteo Salvini, aliatul lui George Simion, se fotografia în Piața Roșie din Moscova cu un tricou cu Putin

Matteo Salvini, liderul extremei drepte italiene care și-a anunțat ieri sprijinul pentru George Simion, și-a declarat în repetat rânduri admirația față de dictatorul rus Vladimir Putin și nu a ezitat, în 2014, să se fotografieze purtând un tricou cu chipul dictatorului rus în timpul unei vizite efectuate în Piața Roșie din Moscova.

Here is the photo of Matteo Salvini wearing the t-shirt in Moscow, Russia. pic.twitter.com/wZUYhG2SDP

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022