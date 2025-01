Moldoveni înrolați direct din închisorile din Rusia de organizația Wagner și trimiși la război în Ucraina

RISE Moldova a identificat alți trei moldoveni care au fost înrolați direct din închisorile din Rusia de organizația Wagner și trimiși la război în Ucraina, potrivit rise.md.

Datele de pe crucile lor arată că bărbații ar fi murit în perioada septembrie 2022 – februarie 2023.

Din închisoare, Ion* și-a sunat părinții de trei ori înainte să fie înrolat de Wagner și trimis la război în Ucraina.

„«Tată, iaca eu fac contract (…) Iaca băieții au fost (…), au venit, le dă bani (…) Mamă, mă duc de bunăvoie, că nu vreau să stau aici, că matale nu m-ai educat să stau la așa ceva (…) Ce a fi, dar nu vreau să stau aici»„.

Tatăl îl avertiza de pericol: „Ei băiete, tu glumești? Asta-i război, nu-i joacă de-a prinselea. Înțelegi? Ce-ți trebu’ ție? (…) Măi, liniște-te! Ce-ți trebu’ ție prostiile astea?”.

Ion le repeta părinților de fiecare dată că nu mai vrea să rămână după gratii și că nu s-a răzgândit. În ultima lor discuție, fiul i-a anunțat că pleacă a doua zi dimineață. „I-am spus: nu te duce Vaniușa, nu te duce băiețelul, nu te duce, te duci la moarte”, își amintește mama lui printre lacrimi. „Pe 15 august 2022 s-a dus”.

Peste cinci luni, în ianuarie 2023, părinții au aflat că fiul lor a murit. Era ucis de două luni.

Potrivit datelor de pe cruce, Ion ar fi murit în noiembrie 2022. Avea 38 de ani. Corpul lui a fost luat de la Moscova de fratele său care locuiește acolo. A fost înmormântat în orașul Ivanovo, la cimitirul Novo-Talitsky. Părinții nu au putut ajunge la înmormântare. „Taman momentul cela cine putea să se ducă în Rusia? Să te pornești și să nu ajungi și tu acasă?”.

Zborurile din Moldova în Rusia erau în continuare interzise, ca urmare a invaziei Rusiei pe scară largă în Ucraina. Părinții lui Ion ar fi putut ajunge la cimitir doar cu zboruri tranzit prin Turcia sau alte țări, pe care spun că nu și l-ar fi putut permite oricum din pensiile lor de trei mii de lei. Al doilea fiu din Rusia a primit certificatul de deces. Le-a trimis acasă o copie prin poștă.

Vestea despre Ion ucis la război a ajuns repede în satul în care s-a născut, cu peste 5 mii de locuitori. Secretara de la Primărie a cerut date din certificatul de deces ca să-l excludă din listele electorale înainte de alegerile prezidențiale din 2024.

O scurgere din rapoartele financiare din interiorul Wagner, obținută de BBC și Mediazona, arată numele celor înrolați și cei care au fost plătiți de companie pentru moartea lor. Lista demonstrează că Wagner a plătit pentru moartea lui Ion 5 milioane de ruble (echivalentul a peste 64 de mii de euro la cursul valutar din ianuarie 2023), suma promisă de Prigojin pentru viața pierdută în războiul din Ucraina. În listă nu e indicat cine a luat banii.

Părinții lui Ion au evitat să vorbească despre orice fel de recompensă financiară. „Nu știm nimica pentru că nu ne-am iscălit pentru dânsul să se ducă…”. Au spus doar că fiica lui Ion rămasă în Rusia, cu care nu mai țin legătura, va avea acces gratuit la educație.

Când am ajuns la părinții lui Ion acasă, se pregăteau pentru praznicul de doi ani de la moartea fiului lor. Mama lui a repetat adesea printre lacrimi că a fost alegerea lui Ion să meargă la război: „Nu-l obijduia nimeni… (…) Îl plâng, dar nu avem ce face. Nu-i nimeni vinovat, îi vinovat el”. Mai spune că nu știe să fi avut probleme după gratii sau să fi fost maltratat.

Și tatăl era convins că fiul său nu a fost forțat să semneze contractul cu Wagner. A ales să fugă de închisoare în Ucraina chiar dacă au rude acolo. „Eu am frate mort în Ucraina până la război, patru nepoți din partea fratelui. (…) El (Ion) ce nu știa de rude? Ce încurcă asta rude? Noi și așa suntem toți rude. (…) În Moscova am frate mort, am nepot, am nepoată de la frate. În Komi am doi frați morți, nepoți… Da’ cui o trebuit toată despărțirea asta? Ne-o înnebunit de cap pe toți„.

Când a fost înrolat de Wagner, Ion mai avea de petrecut după gratii opt ani. Ajunsese la închisoare în 2018 fiind acuzat că și-a ucis soția în bătaie. Sentința de judecată arată că fiind în stare de ebrietate, Ion și-a lovit soția cu mâinile, picioarele și cu alte obiecte dure în cap, piept, abdomen și spate. Totul s-a întâmplat în prezența fiicei lor de trei ani.

Vecinii au auzit țipete și zgomote puternice de parcă mobila era târâtă pe podea și apoi ceva cădea periodic. Soția striga „Nu mă atinge!”, „Nu te apropia de mine!”. Gălăgia a continuat cam 30 de minute.

A doua zi dimineață, femeia a fost găsită la podea în sânge și vânătăi.

Expertiza medico-legală a constatat că femeia a murit din cauza rănilor grave la scurt timp de la bătaie.

Decesul a survenit ca urmare a hemoragiei intracraniene, însoțită de stop cardio-respirator.

Ion nu și-a recunoscut vina. Versiunea apărării a fost că soția lui ar fi fost lovită de altcineva înainte să ajungă acasă,situație asemănătoare cu cea descrisă de avocatul unui alt deținut înrolar de Wagner despre care am scris anul trecut. Urmele de sânge din apartament, mărturiile vecinilor și ale experților au demonstrat contrariul. Potrivit mărturiilor, vecinii observaseră urme de violență pe corpul femeii și în ultimii săi doi ani de viață, iar victima le spunea că soțul o bate.

Ion a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-o colonie de corecție de securitate maximă de prima instanță. Decizia a rămas neschimbată la Curtea de Apel. Doi copii ai victimei au rămas în grija bunicii.

Versiunea pe care le-a spus-o Ion părinților e că s-a trezit dimineața, iar soția lui era moartă la podea. Și că a fost luată de acolo de ambulanță în absența criminaliștilor și a poliției, fapt ce ar fi îngreunat să-și demonstreze nevinovăția în judecată.

„Noi nu știm că a făcut, că nu a făcut, noi n-am fost acolo”, spune mama.

„Noi tot suntem răscoliți… (…) Vorbim ce vorbim și tot ne înturnăm înapoi la Ion că o să vină… Știm că nu o să vină, dar așteptăm că o să vină”, spune tatăl cu vocea joasă.

Al doilea deținut

Nicolae* a vorbit cu sora lui de după gratii până în ultima seară înainte de a fi trimis la război. „Prin iulie-august 2022”. I-a spus plângând că mama lor nu l-a făcut pușcăriaș. „Eu l-am rugat frumos, Colea, nu fă prostia asta. (…) El mi-a spus că «să știi că dacă peste jumătate de an eu nu-ți dau de știre, eu nu-s»„.

În câteva luni, sora a aflat la telefon că Nicolae a murit pe front. Avea 33 de ani. „Au întrebat dacă putem să ne ducem să luăm cadavrul și să ni se ofere suma de bani că el a luptat pentru banii ăștia”. Femeia s-a speriat și a cerut dovadă o poză cu corpul fratelui ei. „Că ei îl țin în cuptor (n.r. frigider)… Atâta lume decedată de-am prin război și voi pe toți îi țineți și așteptați ca cineva să-i ia? Mi-o părut ceva suspect. Nu știu”.

Nicolae o mai avea doar pe sora lui. Părinții muriseră când avea aproape 18 ani, „mama de cancer, tata de scârbă”. Divorțase de fosta soție din Moldova cu care avea un copil. Fusese angajat la munci temporare în Rusia. Apoi a ajuns după gratii.

Era la închisoare de șapte luni tot pentru că și-ar fi ucis partenera, înjunghiind-o cu cuțitul în piept.

A fost condamnat la zece ani într-o colonie de corecție de securitate maximă. „Bătut nu a fost, dar li s-a spus că oricum dacă o să refuze, viață bună nu o să aibă pe viitor acolo. Au refuzat doar ăștia care mai aveau puțin să iasă”.

Sora își amintește când i-a spus că vor fi trimiși în prima linie de front înaintea soldaților ruși. Ea a înțeles că sunt recrutați drept carne de tun. El vorbea că o să li se facă cetățenie rusă, o să aibă de lucru permanent, (…) o să fie plătiți bine. „Așa și a spus că-i mare Dumnezeu…”.

Nicolae a lăsat companiei Wagner contactele fostei soții din Moldova și a surorii sale. Potrivit promisiunilor lui Prigojin, cei din listă urmau să fie anunțați despre moartea celor recrutați și să primească recompensa de 5 milioane. Fosta soție nu a vrut să audă nici de moartea lui Nicolae, nici de bani. Surorii i-a fost frică să meargă.

„Ei insistau zile la rând că eu să mă duc. (…) Că nu vă pare rău de suma de bani care fratele dvs a vrut să ajungă la dvs și dvs nu veniți să o luați? (…) Și când eu dădeam întrebări că de unde știu că dacă o să vin, o să fie tot ok cu mine, [ei răspundeau] nu te teme că totul o să fie bine. Și multe lucruri suspecte”.

Sora lui Nicolae a primit mai târziu o poză dintr-un cimitir cu numele fratelui său scris pe o cruce din lemn. „Îmi era suspect, el străin acolo, căzut în pușcărie și i-a făcut cineva cruce? Atâția decedați prin război…”. Data morții scrisă pe cruce confirmă alte informații obținute de RISE dintr-un grup Wagner care publică liste cu numele celor uciși la război. Nicolae ar fi murit la sfârșit de septembrie. Nici poza cu crucea, nici discuțiile cu cei din Rusia nu au fost suficiente pentru sora lui.

„Eu totuși nici până în ziua de azi nu cred că el este mort. Nu știu… Eu nu am nici o dovadă absolut nimic. Măcar să-mi fi trimis ei atunci când am vorbit…”.

Dispariția

Al treilea moldovean înrolat de Wagner se afla după gratii de aproape trei ani. Alexei* a fost condamnat la 16 ani de închisoare într-o colonie de corecție de securitate maximă pentru fabricarea drogurilor în proporții deosebit de mari.

Acuzațiile arată că acesta a improvizat un laborator într-o casă arendată și a fabricat timp de trei luni 1 400 grame de substanțe narcotice și psihotrope, cantitate care a fost păstrată până a fost găsită de poliție. Alexei nu și-a recunoscut vina în fabricarea drogurilor, ci doar în vânzarea substanțelor reactive folosite în producerea lor.

Alexei a ajuns prima oară la închisoare la 30 de ani. Fusese condamnat pentru cumul de infracțiuni la 15 ani și șase luni. A fost eliberat în 2015 și a petrecut patru ani până să fie reținut din nou.

Datele obținute de RISE arată că în iulie 2023 mama lui Alexei își căuta încă fiul. Într-un mesaj trimis la rugămintea mamei către Organizația pentru apărarea deținuților „Rusia dincolo de gratii”, se arată că femeia în vârstă de 84 de ani nu mai auzise nimic de fiul său de un an. Scria doar că știe că a fost recrutat și ar fi semnat un contract cu Wagner și cerea ajutor ca să-l găsească. „Mama e singură și se simte foarte rău”.

Datele Wagner obținute de BBC și Mediazona arată că Alexei ar fi murit la început de martie 2023. Avea 56 de ani.

Nu am putut să o găsim pe mama lui Alexei în Moldova. Nu cunoaștem dacă ea mai este în viață sau nu.

De la începutul războiului în Ucraina, numele a zeci de moldoveni deținuți care au murit pe front au continuat să apară în diferite canale de Telegram și baze de date pe care le documentăm. Nu există un număr despre câți moldoveni au fost recrutați de Wagner din închisori și câți au fost uciși la război din februarie 2022 până în prezent.

În iulie 2023, potrivit datelor oferite de autoritățile ruse Ministerului Afacerilor Externe la solicitarea RISE, 621 de cetățeni moldoveni se aflau după gratii. Dintre aceștia 166 erau în centrele de detenție pentru efectuarea urmăririi penale și 455 în penitenciare.

*Numele reale ale deținuților moldoveni au fost modificate în text, iar numele rudelor sunt păstrate anonime. Afișarea numelui public, ar duce la retraumatizarea rudelor și posibila învinovățire a familiei pentru înrolarea unui membru în Wagner și participarea lui la război de partea Rusiei.