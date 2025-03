Mistere care înconjoară moartea actorului Gene Hackman și a soției sale Betsy Arakawa

Legenda de la Hollywood, Gene Hackman, și soția sa au fost găsiți morți în locuința lor, autoritățile afirmând că, aparent, cuplul era decedat de ceva timp când le-au fost descoperite cadavrele. Acum au apărut mai multe detalii care sporesc misterul morții, transmite Euronews.

După vestea că moartea actorului Gene Hackman, laureat al premiului Oscar, și a soției sale Betsy Arakawa sunt considerate „suspecte”, autoritățile au declarat că au identificat greșit un câine decedat în timp ce investigau decesele.

Ciobănescul german al cuplului, pe nume Bear, a supraviețuit împreună cu un al doilea câine pe nume Nikita, dar mixul lor de kelpie, Zinna, a murit, potrivit specialistului în îngrijirea animalelor de companie Joey Padilla, proprietarul centrului de îngrijire a animalelor Santa Fe Tails, care este implicat în îngrijirea câinilor supraviețuitori.

Câinele care a murit „a fost întotdeauna atașat de Betsy la șold și a fost o relație frumoasă”, a spus Padilla într-o declarație prin e-mail marți. „Zinna a trecut de la a fi un câine de adăpost returnat la acest companion incredibil sub mâna lui Betsy.”

Autoritățile au căutat răspunsuri după moartea lui Hackman și Arakawa, ale căror corpuri parțial descompuse au fost descoperite pe 26 februarie la locuința lor din Santa Fe.

Hackman și Arakawa ar fi putut muri cu până la două săptămâni mai devreme, potrivit șerifului comitatului Santa Fe, Adan Mendoza.

Autoritățile nu au efectuat o necropsie pe Zinna, care a fost găsită într-o cușcă într-un dulap de baie lângă Arakawa, a declarat un purtător de cuvânt al biroului șerifului. Anchetatorii au notat inițial descoperirea unui „canin german-shepard de culoare maro decedat”.

Avila a recunoscut că adjuncții șerifului au identificat inițial greșit rasa câinelui decedat.

„Adjuncții noștri nu lucrează zilnic cu câini”, a spus ea.

USA Today a relatat prima dată despre identificarea greșită a câinelui mort.

Corpul lui Arakawa a fost găsit cu un flacon de rețetă deschis și pastile împrăștiate pe blatul din baie, în timp ce rămășițele lui Hackman au fost găsite în holul casei.

Ambele cadavre au fost testate negativ pentru monoxid de carbon și nu au fost descoperite scurgeri de gaze în casă sau în jurul acesteia.

De asemenea, biroul șerifului a declarat că o inspecție mai amplă a companiei de utilități a descoperit că un arzător de pe o sobă din casă avea o scurgere minusculă care nu putea fi letală.

Autoritățile au recuperat obiecte personale din casă, inclusiv un planificator lunar și două telefoane mobile care vor fi analizate. Anchetatorii medicali încă lucrează pentru a clarifica cauza deceselor, dar rezultatele rapoartelor toxicologice nu sunt așteptate decât peste câteva săptămâni.

Recent, la cea de-a 97-a ceremonie a premiilor Oscar, Morgan Freeman i-a adus un omagiu lui Hackman.

„Săptămâna aceasta, comunitatea noastră a pierdut un gigant”, a spus Freeman. „Și eu am pierdut un prieten drag – Gene Hackman. Am avut plăcerea de a lucra alături de Gene la două filme: Unforgiven și Under Suspicion. (…) Gene mi-a spus: «Nu mă gândesc la moștenire, sper doar ca oamenii să-și amintească de mine ca de cineva care a făcut o treabă bună». Gene, vei fi ținut minte pentru asta și pentru mult mai mult. Odihnește-te în pace, prietenul meu.”