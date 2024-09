Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Lituania: „Napoleon a spus că cea mai mare primejdie este momentul victoriei”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că sprijinul suporterilor este extrem de important pentru tricolori, iar acest lucru se va vedea şi luni, la meciul cu Lituania, din Liga Naţiunilor, transmite News.ro.

”După meciuri atât de apropiate, sunt importante discuţiile cu jucătorii, analizele, le-am spus, la fel ca Napoleon, că cea mai mare primejdie este momentul victoriei. Nu mai am emoţii la nivelul ăsta, eventual pot fi preocupat. Acum e meritul celor care i-au adus pe jucători aici. Cel mai important lucru este educaţia, să te concentrezi pe o perioadă lungă de timp. Sprijinul suporterilor este enorm, jucătorii joacă pentru ei. Sunt convins că şi mâine vor simţi prezenţa suporterilor. Cei de afară sunt foarte legaţi de naţională, sper că acelaşi lucru se întâmplă şi pentru cei din ţară şi toţi să susţină naţionala. În fotbal nimic nu e definitiv dobândit..Încă nu am decis nimic pentru mâine. Ianis are uin handicap enorm faţă de ceilalţi, lipsa de minute la nivelul competiţiei. Important este că e aici, şi-a dorit să fie aici. Important este să câştigăm meciul de mâine”, a spus Lucescu.

Naţionala României va evolua, luni, cu Lituania, de la ora 21.45, pe Stadionul Steaua, după ce vineri a învis Kosovo, scor 3-0.

Meciul va fi transmis de Prima TV.