Mircea Fechet, fost ministru al Mediului: Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin pădurea Băneasa / Contractul care prevede deschiderea circulaţiei auto pe drumul forestier din pădure trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să răspundă în faţa legii

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet demască interesele din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. Potrivit deputatului liberal, „rechinii imobiliari înoată nestingheriţi” prin Pădurea Băneasa, transformând-o într-o „autostradă a privilegiaţilor”. „Contractul care prevede deschiderea circulaţiei auto pe drumul forestier din pădure trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să răspundă în faţa legii”, mai afirmă Fechet, transmite News.ro.

Mircea Fechet atrage atenţia asupra pericolului în care se află „ultimul petic de verde din nordul Capitalei”, în condiţiile în care „se confirmă mesajele potrivit cărora semnatarii contractului ar fi aşteptat schimbarea sa din funcţie pentru a inaugura traseul rutier prin pădure”.

”Ca om de Mediu, e datoria mea să vă aduc la cunoştinţă că rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa şi că, dacă nu aplicăm legea în litera şi spiritul ei, riscăm să trădăm şi pădurea, şi pe românii care – la fel ca mine – cred că aerul curat e un drept, nu un lux. În nordul Capitalei, ultimul petic de verde care ţine piept poluării şi expansiunii urbane haotice este în pericol. Un drum forestier – a cărui menire este să asigure accesul destinat exclusiv gestionării durabile a pădurii – riscă să fie transformat într-o autostradă a privilegiaţilor. În fiecare zi primesc mesaje de la oameni care observă cum, după ce am plecat din funcţia de ministru al Mediului, bariera de acces se ridică”, afirmă Mircea Fechet.

Acesta mai spune că mesajele apărute şi în presă în urmă cu câteva luni, că „se aşteaptă rocada de la Ministerul Mediului, sunt confirmate acum”.

„Se circulă, imaginile sunt publice. Se testează limitele. Se pregăteşte terenul pentru un fapt împlinit. Pentru ca acest drum forestier să devină o scurtătură spre casă sau spre serviciu, dintr-un cartier unde dezvoltatorul a uitat, de mai bine de 17 ani, că trebuia să asigure proprietarilor căile de acces promise”, precizează Fechet.

Fostul ministru al Mediului menţionează că în spatele acestui drum lărgit, pe care au fost montate şi semne rutiere, stă un contract semnat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar „care s-a folosit şi se foloseşte în continuare de Pădurea Băneasa ca să facă profit”.

„E un contract despre care nu am fost înştiinţat, ca ministru al Mediului, şi căruia m-am opus din primul moment în care am aflat că o pădure urmează să fie schingiuită de dragul unui culoar rutier”, a spus deputatul Mircea Fechet.

Acesta a a menţionat că „lăcomia imobiliară” încalcă prevederile Noului Cod Silvic, conform căruia drumurile forestiere nu sunt destinate circulaţiei publice.

„Contractul trebuie reziliat de urgenţă, iar cei care l-au semnat să dea explicaţii şi să răspundă instituţional şi legal. Asaltul asupra Pădurii Băneasa vine dintr-o singură direcţie: interesul pentru profit. Toată presiunea publică pentru deschiderea drumului forestier – şi am auzit aici vorbindu-se inclusiv despre discriminare – nu are nicio legătură cu salvarea pădurii. Are legătură, în schimb, cu salvarea unor planuri de business. Lăcomia imobiliară a călcat deja în picioare Noul Cod Silvic, care stabileşte clar că drumurile forestiere NU sunt drumuri de circulaţie publică. Nu pot fi transformate în autostrăzi. Nu pot fi folosite ca trambuline pentru dezvoltări ulterioare. Orice altă interpretare este o încălcare a legii”, afirmă Fechet.

În opinia acestuia, bariera din Pădurea Băneasa „trebuie să rămână jos”.

„Voi continua să spun acest lucru indiferent de cât de mare e disperarea celor care lovesc în natură şi care caută acum pretexte să salveze, chipurile, un ecosistem protejat. Aceştia mută inclusiv discuţia către un alt subiect, declararea Pădurii ca arie naturală protejată, când de fapt scopul urmărit este unul singur: transformarea drumului prin pădure în şosea urbană, unde autovehiculele i-au supus deja pe cei care ies la plimbare pe jos şi cu bicicleta. Totul, cu complicitatea celor care vorbesc ceva, iar în realitate ghilotinează mediul, prin semnătura lor”, a mai transmis deputatul Mircea Fechet într-o declaraţie în Parlament.

Ca ministru al Mediului, Mircea Fechet a considerat că ”bariera din Pădurea Băneasa e o linie roşie”.

„Pădurea Băneasa este ultimul bastion natural al unei Capitale sufocate de beton, noxe, zgomot şi interese imobiliare. O pădure apărată azi înseamnă o generaţie cu rădăcini sănătoase mâine!”, a mai spus Fechet.