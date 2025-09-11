Ministrul Sănătăţii: La rectificarea de buget, mă aştept la o suplimentare de buget pentru anumite zone critice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că la rectificarea bugetară care va avea loc se aşteaptă ca bugetul Sănătăţii să primească sume suplimentare ”pentru anumite zone critice”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Urmează şi o rectificare unde, pentru domeniul sănătăţii, mă aştept la o suplimentare de buget pentru anumite zone critice”, a afirmat Alexandru Rogobete, joi seară, la TVR Info.

Întrebat ce sumă se aşteaptă să primească în plus sistemul sanitar, ministrul a răspuns: ”Sunt un om responsabil şi nu vreau să arunc cifre”.

El a subliniat că, ”până acum, segmentele critice, unde vorbim despre viaţa omului, nu au fost ignorate”.