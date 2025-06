Ministrul Radu Miruţă (USR) întrebat de ce a votat intrarea lui Mihai Busuioc la CCR: Preţul acestei coaliţii trebuie plătit. Analizaţi-ne şi răstigniţi-ne pe rug dacă facem sau nu facem de cei 12,4%

Deputatul USR Radu Miruţă, noul ministru al Economiei, a declarat că USR l-a votat pe Mihai Busuioc, propunerea PSD pentru Curtea Constituţională, pentru că face parte dintr-o coaliţie de guvernare, iar ”preţul acestei coaliţii trebuie plătit”.

”Aveam varianta să stăm pe margine şi să ne uităm cum ţara merge rău. Aveam varianta să ne suflecăm mâinile, să intrăm, să facem o bucăţică de bine”, a spus Radu Miruţă, care aminteşte că USR are doar 12% în Parlament, deci nu poate influenţa numirile făcute de restul partidelor din coaliţie. ”Analizaţi-ne şi răstigniţi-ne pe rug dacă facem sau nu facem de cei 12,4%”, a cerut deputatul USR. Radu Miruţă susţine că, deocamdată, nu s-a decis în coaliţia de guvernare dacă Paul Stănescu, secretarul general al PSD, va fi numit la şefia Curţii de Conturi, în locul lui Mihai Busuioc. ”Îmi doresc să rămână o ipoteză care nu se va întâmpla”, a spus Miruţă, transmite News.ro.

Insider politic: Domnule Miruţă, ca parlamentar USR, cum aţi putut să-l votaţi pe domnul Busuioc, propunerea PSD pentru CCR?

Radu Miruţă: Într-o coaliţie, voturile sunt date de înţelegerea acestei coaliţii. Aveam varianta să nu intrăm în coaliţia asta, să lăsăm debandadă în zona fiscală, aceleaşi obişnuinţe care au dus la deficitul ăsta. Aveam varianta să intrăm în coaliţia asta cu ochii pe ce faci tu. Eu, ca parlamentar USR, ca ministru, am o singură obsesie: pe pătrăţelul meu să-mi fac eu treaba. Eu voi răspunde în faţa oamenilor nu pentru că am stat la o masă la care a stat şi PSD. Eu voi răspunde în faţa oamenilor pentru ce am făcut eu cât timp am stat la o masă unde au stat şi alţii, care eu cred că nu au făcut foarte bine în trecut şi nu cred că fac foarte bine nici acum.

Insider politic: Colegii de guvernare, PSD şi PNL.

Radu Miruţă: Da, dar fiecare răspunde pentru decizia care ţine de el. Eu vă rog să analizaţi numirile pe care le va face USR. Pe algoritm politic, PSD a numit un astfel de om. USR va numi Avocatul Poporului.

Insider politic: Şi preşedintele CNCD.

Radu Miruţă: Haideţi să vedeţi ce numiri de profesionişti va face USR acolo. Pentru aia judecaţi-ne pe noi. Să răspundem noi pentru numirile făcute de alt partid politic, poate fi – şi sunt de acord – o chestiune indirectă. Stai la o masă cu unii care pe jetonul lor fac o chestie pe care tu n-ai făcut-o.

Insider politic: Dacă eraţi în opoziţie, bănuiesc că nu l-aţi fi votat pe Busuioc.

Radu Miruţă: Cel mai probabil că nu. Însă preţul acestei coaliţii trebuie plătit. Şi eu cred că în avantajul oamenilor este ca USR să aibă 3, 4, 5 pătrăţele de unde să cureţe un pic rana decât să nu ia halatul pe el, să nu cureţe nimic şi organismul să se îmbolnăvească mai rău. Nu avem noi instrumente să decidem peste tot. Pentru că puterea pe care românii ne-au dat-o în Parlament este asociată celor 12,4% – voturi. Analizaţi-ne şi răstigniţi-ne pe rug dacă facem sau nu facem de cei 12,4%. Nu dacă facem ca şi cum am avea şi premier, şi am avea singuri 50%, că nu aşa funcţionează. E plăcut, ar fi ideal, dar nu suntem acolo. Aveam varianta să stăm pe margine şi să ne uităm cum ţara merge rău. Aveam varianta să ne suflecăm mâinile, să intrăm, să facem o bucăţică de bine. Oamenii poate vor observa asta şi tura viitoare (vor spune – n.r.): ”Oamenii ăştia, cu şcoala făcută la timp, şi-au văzut de treaba lor, au rezolvat, au însănătoşit un pic din organismul ăsta.Tura viitoare le dau mai multe voturi, le dau putere mai mare. Sunt reprezentanţi intereselor mele şi vreau să aibă mai multă putere de decizie”. Ăsta e mecanismul.

Insider politic: În locul domnului Busuioc, e vehiculat pe surse pentru Curtea de Conturi domnul Paul Stănescu. Ce faceţi? Îl votaţi şi pe domnul Stănescu?

Radu Miruţă: Haideţi să ajungem în situaţia aia.

Insider politic: Nu-i convenit încă în coaliţie?

Radu Miruţă: Eu nu am auzit de scenariul ăsta. E evident că e tura PSD să facă ce vrea. Haideţi să ajungem acolo. Eu cred că şi PSD are o presiune de a-şi reforma modul în care a făcut politică până acum. Mi-e greu să vă răspund la o întrebare ipotetică. Îmi doresc să rămână în continuare o ipoteză care nu se va întâmpla.

În 2017, Liviu Dragnea pe atunci lider al PSD, l-a impus pe Mihai Busuioc în funcţia de secretar general al Guvernului. Prim-ministru fusese numit Sorin Grindeanu. Jumătate de an mai târziu, Liviu Dragnea i-a cerut demisia lui Grindeanu de la Palatul Victoria. Motivul: după celebra Ordonanţă 13, care a fost abrogată înainte să producă efecte, premierul a refuzat să adopte o nouă ordonanţă de urgenţă care să-l salveze pe Liviu Dragnea de închisoare. Sorin Grindeanu a refuzat să demisioneze, iar PSD a depus moţiunea de cenzură. A fost singurul moment din istoria politică a României când un partid a răsturnat propriul guvern prin moţiune de cenzură. Până să fie demis prin votul Parlamentului, Sorin Grindeanu a încercat să-l demită pe Mihai Busuioc din funcţia de secretar general al Guvernului şi să-l numească pe Victor Ponta, la acea vreme deputat PSD, aflat la rândul său în conflict cu Liviu Dragnea. Însă Mihai Busuioc l-a sfidat pe Sorin Grindeanu: a refuzat să contrasemneze ordinul premierului Grindeanu prin care dispunea eliberarea din funcţie. Potrivit legislaţiei, în Monitorul Oficial nu poate fi publicată nicio decizie a premierului fără să apară şi semnătura secretarului general al Guvernului. În final, Busuioc a fost destituit. Ulterior, Liviu Dragnea l-a impus pe Mihai Busuioc în funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi. Opt mai târziu, Sorin Grindeanu l-a susţinut pe Mihai Busuioc pentru un mandat de judecător CCR. Potrivit acordului din coaliţie, cele două numiri pentru CCR care au revenit Parlamentului au fost făcute de PSD şi UDMR. Social-democraţii l-au susţinut pe Mihai Busuioc, în timp ce UDMR l-a promovat pe Csaba Asztalos, fost preşedinte al CNCD. Întrebat dacă numirea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională i se pare o decizie scandaloasă, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a răspuns, într-un interviu pentru Prima TV, că ”e greu să spui că PSD n-ar fi găsit un alt profesionist”.