Ministrul Muncii spune că în București există „o fraudă” pentru mai mult…

Foto: Pixabay

Ministrul Muncii spune că în București există „o fraudă” pentru mai mult de un sfert din dosarele pentru persoanele cu handicap verificate

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate pe Bucureşti de Corpul de control al ministrului conţin nereguli, transmite Agerpres.

„Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureştiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eşantionul evaluat de corpul de control al ministrului, de aproape 26%, fie documente neconforme, fie dosare incomplete, fie dosare care nu au fost evaluate corect şi au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze. Deci greşelile sunt în ambele sensuri, sau erorile, sau fraudele”, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că evaluarea certificatelor de handicap este în curs şi mai sunt şi alte judeţe care vor fi verificate.

„A început şi un demers de corectare a sistemului. Pe de o parte, este vorba despre o modificare a criteriilor de încadrare, modificare care însă, foarte important de spus, nu va produce reevaluarea niciunui om, adică nu va fi cazul să vedeţi oameni care au, de exemplu, probleme irecuperabile care să vină să fie verificaţi, să vadă odată în plus dacă o amputare s-a modificat sau nu. Mai mult decât atât, noile criterii trec în grad permanent anumite probleme care acum aveau reevaluări pe care medical le putem considera incorecte, pentru că nu se putea repara sau vindeca respectiva dizabilitate. În tot acest proces, care a început cu punerea în transparenţă vineri a ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, ascultăm pe toată lumea, invităm toate organizaţiile specializate sau care reprezintă persoanele cu dizabilităţi, primim toate mesajele pe Facebook, prin telefon, prin e-mail, prin orice mod astfel încât să integrăm toate opiniile şi să nu nedreptăţim pe nimeni. Nu va exista o grabă în a legifera în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a nu-i afecta”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a menţionat că, în urma controalelor efectuate, în cazul celor vinovaţi de fraudă au fost deja trimise unele documente Parchetelor şi au existat persoane care au ieşit din sistem din motive obiective, iar ele nu mai beneficiază de statut şi de sumele de bani aferente.

