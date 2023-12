Ministrul Muncii: De la 1 ianuarie avem o majorare a pensiilor tuturor românilor cu 13,8 la sută / Punctul de pensie ajunge la 2.031 de lei / ”Această majorare trebuie să fie făcută în fiecare an, în luna ianuarie”

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat că de la 1 ianuarie pensiile tuturor românilor vor creşte cu rata inflaţiei şi că, potrivit noii legi, pensiile se vor putea majora, pe viitor, doar în luna ianuarie a fiecărui an.

”De la 1 ianuarie avem o majorare a pensiilor tuturor românilor cu 13,8 la sută. Din septembrie, avem aici formula elveţiană care spune aşa: că formula de majorare a pensiilor este rata inflaţiei din anul precedent plus jumătate din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut pentru 2024. Asta înseamnă că punctul de pensie va creşte de la 1.785 lei la 2.031 lei la toţi românii de la 1 ianuarie”, a declarat Simona Bucura Opescu, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV de sâmbătă.

Potrivit ministrului Muncii, majorările de pensii se vor face anual, în luna ianuarie.

”O precizare extrem de importantă. Dacă până acum nu era specificată în lege în mod expres data la care se poate face majorarea pensiilor, în noua lege stipulăm în clar faptul că această majorare trebuie să fie făcută în fiecare an în luna ianuarie astfel încât să nu repetăm situaţii cum am avut în anii precedenţi, când nu am avut creşteri ale pensiilor sau situaţii în care aceste majorări au fost făcute într-o altă lună decât luna ianuarie. Am venit cu această precizare explicită în lege, astfel încât să nu mai fie de fiecare dată o decizie luată arbitrar politic de guvern şi să fie un angajament pe care îl avem în raport cu românii”, a subliniat Simona Bucura Oprescu.