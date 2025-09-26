Ministrul Mediului, la Paşcani: Am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste / Vom avea o discuţie despre modificarea legislaţiei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste. Buzoianu a mi afirmat că vor avea o discuţie despre modificarea legislaţiei, pentru că că există mai multe modificări care au fost cerute de către reprezentanţii partidelor, inclusiv cu privire la viitoarele hidrocentrale, transmite News.ro.

Ministrul Mediului s-a întâlnit, la Paşcani, cu reprezentanţi de la nivel local şi de la nivel central, după ce astăzi a fost pus în transparenţă acordul de mediu pentru hidrocentrala de la Paşcani.

”De câteva zile eram în acord cu absolut toate documentele care au venit, inclusiv de la Apele Române, inclusiv de la Hidroelectrica. În urma analizelor făcute a reieşit foarte clar că această lucrare are un rol esenţial pentru infrastructura împotriva inundaţilor, un rol esenţial pentru a asigura comunitatea locală cu accesul la apă, de care au nevoie. Noi ne-am uitat în toate aceste luni la aplicarea legii, ne-am uitat să vedem că toate criteriile care au fost pe lege sunt îndeplinite. Am făcut şi această analiză cu reprezentanţii Apelor Române, separate, pentru că considerăm că pentru astfel de proiecte cu un impact destul de mare trebuie să fie făcute analize şi într-un mod care să nu ţină doar de către constructor sau doar de către poluator”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a precizat că astăzi, legislaţia din România prevede că constructorul sau poluatorul este cel care îşi face şi studiul de impact, este şi cel care plăteşte şi cel care selectează expertul.

”Vom avea o discuţie despre modificarea acestei legislaţii. Înţeleg că există mai multe modificări care au fost cerute de către reprezentanţii partidelor, inclusiv cu privire la viitoarele hidrocentrale. Suntem astăzi aici pentru că la doar câteva zile distanţă de la momentul în care avem toate documentele finale am dat deja acest acord. Acolo unde există absolut toată legislaţia la zi, îndeplinită, în Ministerul Mediului vor exista întotdeauna aliaţi. Acolo unde vor exista cele mai mici suspiciuni cu privire la îndeplinirea obligaţiilor, întotdeauna vor exista întrebări ferme, pentru că noi vrem să fim critici, vrem să gândim, nu să fim notari, să semnăm absolut toate autorizaţiile, dar vrem cu adevărat să fie realizate investiţiile de care oamenii au nevoie”, a mai arătat Buzoianu.

Potrivit ministrului, Hidrocentrala de la Paşcani este, în urma tuturor datelor furnizate, o hidrocentrală care va ajuta mai ales pe zona de inundaţii şi mai ales pe zona de acces la apă pentru comunităţi.

”Acolo unde este legea, niciodată, şi eu mă bucur că putem să respectăm la literă legea în acest caz, mâna noastră semnează întotdeauna foarte clar, foarte ferm documentele respective, pentru că am văzut foarte multe discuţii despre momentul în care au fost aprobate aceste avize. Vreau doar să menţionez, pentru absolut toată lumea, că am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste”, a completat aceasta.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact.

Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.