Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă, transmite News.ro.

Diana Buzoianu a declarat, marţi, la Europa FM, că Guvernul stabilit, printr-o HG, condiţiile în care sunt folosite echipamentele pe care Garda de Mediu le avea achiziţionate – drone, maşini pentru camere video, bodycam-uri.

”O să mergem în paralel şi cu o ordonanţă de urgenţă, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele şi imaginele, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanţă. Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are…mafiile de care discutaţi mai devreme, cu 100 de avocaţi în spate, când va veni şi va spune «dar n-aveţi temeiul legal să folosiţi asta ca probă în instanţă»…Vom rezolva şi acest lucru”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a adăugat: ”Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre”.