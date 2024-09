Ministrul Mediului afirmă că debitul aşteptat al Dunării va fi gestionat ”cu uşurinţă”: Acelaşi debit l-am mai gestionat şi în luna ianuarie a acestui an, şi în luna decembrie a anului trecut, nu vom avea o situaţie excepţională

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirmă că debitul aşteptat pe fluviul Dunărea la finalul acestei luni, pe sectorul românesc, nu este unul care să pună probleme, arătând că debite similare au fost gestionate şi în luna decembrie a anului trecut, dar şi în prima lună a acestui an, transmite News.ro.

”Ştim deja că vom avea un debit pe care-l vom gestiona cu uşurinţă. Spun asta pentru că acelaşi debit l-am mai gestionat şi în luna ianuarie a acestui an, şi în luna decembrie a anului trecut, nu vom avea o situaţie excepţională”, a afirmat ministrul Mediului, luni seară, la TVR Info.

El a spus că ”nu neapărat ce s-a întâmplat la Budapesta se va întâmpla şi la noi”.

Ministrul a adăugat că a avut discuţii cu oficialii de la hidrocentrala Porţile de fier, care i-au dat asigurări că ”pot gestiona fără nicio problemă debitul pe care îl aşteptăm la sfârşitul acestei luni” pe Dunăre.

Mircea Fechet a subliniat însă că, în contextul schimbărilor climatice, nu se ştie când va exista un ”debit istoric la Dunăre”.

”Astăzi îmi povesteau colegii de la Porţile de Fier că, discutând cu partea sârbă, la un punct de măsurare a debitului pe Dunăre în Serbia au avut, în lua septembrie a acestui an, atât recordul minimul istoric pentru anul în curs, cât şi maximul istoric. Or, într-un interval de trei săptămâni, că la un curs de apă oarecare te poţi aştepta să fluctueze foarte mult, dar pe Dunăre să ai în trei săptămâni şi minim istoric, şi maxim istoric într-un an de zile, e un lucru cu care nu ne-am mai confruntat şi care ar trebui să ne dea de gândit profund”, a spus ministrul.

Fechet a afirmat: ”Cele mai mari probleme legate de inundaţii le avem acolo unde nu avem păduri”, el subliniind că nu se referă la Dunăre, ci la cursurile de apă mai mici.