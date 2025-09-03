G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Investițiilor: Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la…

sursa foto: captura video / French Riviera Properties – Fine & Country

Ministrul Investițiilor: Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru / Am demis directorul respectiv și am trimis Corpul de control pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză

Articole3 Sep 0 comentarii

Dragoș Pâslaru susține că o instituție din subordinea ministerului pe care îl conduce a aprobat două „sesiuni de training”  la Nisa, pe Coasta de Azur, iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru, costurile ridicându-se la 107.000 de euro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru.

Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro).

Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.

În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a scris Dragoș Pâslaru pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Investițiilor: Am adoptat în Guvern decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025

Articole29 Aug • 68 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Investițiilor: Data limită pe care o avem pentru reforma pensiilor speciale este 28 noiembrie 2025

Articole31 Iul 2025
0 comentarii

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Pentru acest an, nu există niciun fel de risc să pierdem banii europeni din politica de coeziune / În luna decembrie am putea să încasăm banii pe cererea de plată 4 din PNRR

Articole30 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.