Ministrul Investițiilor: Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru / Am demis directorul respectiv și am trimis Corpul de control pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză

Dragoș Pâslaru susține că o instituție din subordinea ministerului pe care îl conduce a aprobat două „sesiuni de training” la Nisa, pe Coasta de Azur, iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru, costurile ridicându-se la 107.000 de euro.

„Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru.

Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro).

Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.

În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.

Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a scris Dragoș Pâslaru pe Facebook.