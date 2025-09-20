Ministrul Finanțelor, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care România poate lua multiple exemple, transmite News.ro.

”Finlanda este ţara care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene, cu o digitalizare avansată şi o cultură a transparenţei ce sprijină încrederea dintre stat şi cetăţeni. România are multe de învăţat din modelul finlandez”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, cele mai multe are de învăţat România de la Finlanda în ceea ce priveşte inovaţia, digitalizarea administraţiei publice şi felul în care comunităţile locale sunt implicate în dezvoltarea economică.

”Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni”, a adăugat Nazare, precizând că a avut o întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de Finanţe al Finlandei.