Ministrul Finanțelor, după o discuţie cu omologul din Finlanda: România are multe de învăţat din modelul finlandez / Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, că a discutat cu omologul din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care România poate lua multiple exemple, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Finlanda este ţara care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene, cu o digitalizare avansată şi o cultură a transparenţei ce sprijină încrederea dintre stat şi cetăţeni. România are multe de învăţat din modelul finlandez”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Potrivit acestuia, cele mai multe are de învăţat România de la Finlanda în ceea ce priveşte inovaţia, digitalizarea administraţiei publice şi felul în care comunităţile locale sunt implicate în dezvoltarea economică.
”Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni”, a adăugat Nazare, precizând că a avut o întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de Finanţe al Finlandei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, în cadrul ediţiei FIDELIS derulate în perioada 5 – 12 septembrie / Care au fost cele mai accesate emisiuni
Ministrul Finanțelor: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.