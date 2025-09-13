Ministrul Educaţiei: Salariul profesorilor nu scade, timpul de lucru rămâne același, 40 de ore pe săptâmână, dar norma didactică creşte de la 18 la 20 de ore / Banii din plata orelor suplimentare acoperă salariile și bursele

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor fiscal-bugetare şi a explicat că în urma modificării normei didactice salariul cadrelor didactice rămane acelaşi. El a explicat că se schimbă faptul că în cadrul celor 40 de ore de lucru pe săptămână profesorii nu mai predau 18 ore pe săptămână, ci 20, transmite News.ro.

Daniel David a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi faptul că profesorii susţin că astfel le-a scăzut venitul deoarece orele suplimentare erau plătite mai bine.

”Suma pe un an era două miliarde 700 de milioane. Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de la 30 de miliarde şi numai la plata cu ora aveam înainte de aceste măsuri două miliarde 700 de milioane. Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul celor 40 de ore nu mai predai 18 ore pe săptămână, predai 20”, a afirmat Daniel David.

El a mai fost întrebat câţi profesori titulari aveau şi plata cu ora.

”Sub jumătate, probabil 35 – 40%. Salariul a rămas acelaşi, iar pentru mine era o mare miză atunci când discutat despre implementarea unor măsuri fiscal-bugetare, eu ştiam că nu am în momentul respectiv că nu am banii respectivi pentru a acoperi salariile şi bursele până la sfârşitul anului, îmi lipseau aproximativ două miliarde de lei”, a explicat ministrul Educaţiei.