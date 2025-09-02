Ministrul Educației: Miza trebuie să fie regândirea profesiei de director de şcoală / Acum profesorul devine director, dar există şi un model managerial în care unii directori se pot suspenda din poziţia didactică, să devină manageri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmkă că miza trebuie să fie regândirea profesiei de director, care acum este într-o paradigmă didactică, adică profesorul devine directorul unităţii de învăţământ. El a precizat că există şi un alt model managerial în care unii directorii se pot suspenda din poziţia didactică şi să devină manageri pe parcursul mandatului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Daniel David a declarat, marţi, că provocarea din prima parte a anului viitor o constituie organizarea concursurilor pentru posturile de directori de unităţi de învăţământ.

”Provocarea noastră va fi organizarea concursurilor pentru directori de unităţi şcolare. Concursurile vor trebui organizate în prima parte a anului viitor. Dar ar trebui să începem discuţiile de acum, mai ales că directorii au trecut un test greu. Dar să ştiţi că şi ministrul a trecut un test greu că nici pentru mine n-a fost uşor. Încă elevii n-au simţit, ei acum o să vină”, a afirmat ministrul Educaţiei la Maratonul Profit.ro – Viitorul Educaţiei în România.

El consideră că este nevoie de o regândire a profesiei director.

”Miza ar trebui să fie regândirea profesiei de director, cum vrem să o avem. Noi acum o gândim într-o paradigmă didactică, adică profesorul devine director, are oarecum un alt salariu sau un plus la salariu, dar are şi ore şi aţi văzut că nu am mai reuşit să apărăm degrevările care existau în anii trecuţi. S-ar putea ca numărul de ore pe care îl au acum să interfereze cu activităţile lor şi vom monitoriza acest lucru, aşteptăm feedback-ul din sistem. Dar există şi un alt model. Există un model managerial în care unii directori se pot suspenda din poziţia didactică şi să devină manageri pe parcursul mandatului. Nu spun că un model este mai bun decât celălalt, mai ales că şi pe primul trebuie să-l monitorizăm, cum am spus cu această creştere a numărului de ore, dar va trebui să stabilim ce model dorim, de ce nu poate ambele modele, să lăsăm şcolile să aleagă modele diferite”, a transmis ministrul Educaţiei.

El a precizat că după ce a vizitat multe şcoli din ţară a observat acceaşi atitudine care există şi în mediul universitar.

”Ca ministru, am vizitat multe şcoli din toate mediile, şi din mediul urban, şi din mediul rural şi am văzut aceeaşi atitudine pe care am văzut-o şi în mediul universitar. Şi în mediul universitar discutăm despre două modele dintre care universităţile pot să aleagă, dar cele mai multe au ales modelul academic. Adică rectorul este şi profesor. Este parte din tradiţie, oamenii se simt mai confortabil”, a precizat Daniel David.

El a fost întrebat în cazul acestei suprapuneri de roluri, de profesor, dar şi de director, dacă acestea pot fi făcute bine în acelaşi timp.

”Depinde de om, depinde de cultura organizaţională din şcoală. Cred că ambele modele sunt legitime şi ambele modele vor trebui definite, că nici ăsta didactic nu-i foarte bine definit acum, fiindcă practic oricum încărcătura didactică înainte de a reduce degrevările era destul de mare. Până la urmă mare parte din salariu era acoperită tot de componenta didactică deşi directorul, mai ales la o şcoală cu 600 de copii, nu mai vorbesc şi mai mulţi copii, are activităţi administrative foarte complexe. Ambele modele trebuie regândite şi discutate şi împinse în faţă, lăsând şcoala şi oamenii să se proiecteze”, a mai declarat ministrul Daniel David.