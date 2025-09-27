Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru afirmă că alegerile de mâine din Republica Moldova decid nu doar componența viitorului Parlament de la Chișinău, ci trasează și direcția țării pentru anii care vor urma.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță. Beneficiile aderării la Uniunea Europeană sunt clare: investiții europene, locuri de muncă mai bine plătite, servicii publice moderne, libertatea de a studia și munci oriunde în Europa și, mai presus de toate, siguranța că Moldova face parte dintr-o mare familie democratică. Opțiunea este clară: locul Republicii Moldova este și va fi întotdeauna, alături de România, în Uniunea Europeană”, a transmis Pîslaru.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Dominic Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. Dacă ai colegi sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate
Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.