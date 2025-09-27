G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru…

Maia Sandu, Dragos Pîslaru
sursa foto: Facebook/Dragos Pîslaru

Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță

Articole27 Sep • 39 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru afirmă că alegerile de mâine din Republica Moldova decid nu doar componența viitorului Parlament de la Chișinău, ci trasează și direcția țării pentru anii care vor urma.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță. Beneficiile aderării la Uniunea Europeană sunt clare: investiții europene, locuri de muncă mai bine plătite, servicii publice moderne, libertatea de a studia și munci oriunde în Europa și, mai presus de toate, siguranța că Moldova face parte dintr-o mare familie democratică. Opțiunea este clară: locul Republicii Moldova este și va fi întotdeauna, alături de România, în Uniunea Europeană”, a transmis Pîslaru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Dominic Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. Dacă ai colegi sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate

Articole27 Sep • 32 vizualizări
0 comentarii

Dragoş Pîslaru, despre minciuna privind deficitul: A fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave

Articole25 Sep • 1.795 vizualizări
0 comentarii

Dragoş Pîslaru, despre PNRR: Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an / PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim

Articole25 Sep • 722 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.