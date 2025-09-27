Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru afirmă că alegerile de mâine din Republica Moldova decid nu doar componența viitorului Parlament de la Chișinău, ci trasează și direcția țării pentru anii care vor urma.

„Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță. Beneficiile aderării la Uniunea Europeană sunt clare: investiții europene, locuri de muncă mai bine plătite, servicii publice moderne, libertatea de a studia și munci oriunde în Europa și, mai presus de toate, siguranța că Moldova face parte dintr-o mare familie democratică. Opțiunea este clară: locul Republicii Moldova este și va fi întotdeauna, alături de România, în Uniunea Europeană”, a transmis Pîslaru.