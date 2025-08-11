G4Media.ro
Ministrul Bogdan Ivan: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre

energie tevi
sursa foto: Facebook / Bogdan Ivan

Ministrul Bogdan Ivan: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre

Constanța11 Aug

Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, a transmis într-o postare pe Facebook, luni seara, ministrul Bogdan Ivan.

„Împreună cu președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, am verificat astăzi stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, o investiție de peste 740 de milioane lei din fonduri #PNRR și de la bugetul de stat care va genera 52 MW energie electrică și 45 MW termici, pregătită si pentru folosirea hidrogenului verde ca înlocuitor al gazului natural. Lucrările avansează și vor fi gata în vara anului viitor”, se mai arată în postarea ministrului Energiei.

„Am avut discuții aplicate cu managementul companiei Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, care implementează 2 proiecte majore: un terminal de bitum de capacitate 6.000, cu un rulaj de cca 100.000 tone anual, precum și un rezervor de 10.000 de mc care va fi gata în această toamnă. Am revenit și la Petromidia, unde centrala de cogenerare a rafinăriei este unul dintre cele mai mari proiecte de eficiență energetică din regiunea Dobrogea în ultimii ani”, a mai scris Ivan pe Facebook.

„Constanța își consolidează poziția de lider energetic regional prin investiții integrate în producția de energie curată şi infrastructură modernă”, a conchis Bogdan Ivan.

