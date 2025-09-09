Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: României îi este atribuită a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană prin programul SAFE pentru apărare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană a alocat marți României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), aceasta fiind a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un comunicat.

”Aceste investiții sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene. Rusia lui Putin rămâne o amenințare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă și rezilientă”, a mai spus el.

Potrivit Guvernului, participarea României la programul SAFE are trei implicaţii majore: componenta de apărare, cea bugetară şi cea de infrastructură. În cazul celei din urmă, este propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România vrea să finanțeze prin mecanismul european SAFE două nave de patrulare de coastă, declarase Moșteanu marți într-un interviu pentru TechRider.

De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură care au utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a mai spus ministrul Apărării.

Navele de patrulare sunt necesare, printre altele, pentru protejarea perimetrului de extracție de gaze Neptun Deep, alături de o navă din clasa Hisar pe care România o achiziționează din Turcia și care va veni într-o configurație de bază, urmând să primească sisteme avansate occidentale ulterior.