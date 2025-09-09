G4Media.ro
militar roman blindat
Sursa Foto: MApN / Facebook

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: României îi este atribuită a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană prin programul SAFE pentru apărare

Comisia Europeană a alocat marți României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), aceasta fiind a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

”O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un comunicat.

”Aceste investiții sunt vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene. Rusia lui Putin rămâne o amenințare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă și rezilientă”, a mai spus el.

Potrivit Guvernului, participarea României la programul SAFE are trei implicaţii majore: componenta de apărare, cea bugetară şi cea de infrastructură. În cazul celei din urmă, este propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

Pe lângă proiectele de înzestrare a armatei cu mașini de luptă pentru infanterie și arme de asalt, România vrea să finanțeze prin mecanismul european SAFE două nave de patrulare de coastă, declarase Moșteanu marți într-un interviu pentru TechRider.

De asemenea, Bucureștiul solicită fonduri pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot – navale, terestre sau aeriene – și finanțarea unor proiecte de infrastructură care au utilizare duală, atât civilă, cât și militară, a mai spus ministrul Apărării.

Navele de patrulare sunt necesare, printre altele, pentru protejarea perimetrului de extracție de gaze Neptun Deep, alături de o navă din clasa Hisar pe care România o achiziționează din Turcia și care va veni într-o configurație de bază, urmând să primească sisteme avansate occidentale ulterior.

